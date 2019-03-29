Bizi böyle kaçırdılar

İstanbul Tuzla’dan Libya’ya gitmek üzere 22 Mart’ta yola çıkan Elhiblu tankeri önceki akşam Libya açıklarında kurtardığı 108 mülteci arasında yer alan bir grup tarafından Avrupa’ya gitmek üzere kaçırılmıştı. Türk kaptan Turgut Mahno, yaşananları şöyle anlattı:

Libya’nın Trablus Limanı’na gitmek üzere yol aldığımız esnada Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı sahil güvenlik uçağından telsiz çağrısı aldık. Rotamızın üstünde zor durumda olan bir mülteci botu olduğunu ve buradaki mültecileri gemiye almamızı istediler ve gelip bizden alacaklarını söylediler. Biz de AB’nin sahil güvenlik uçağının yönlendirmesiyle bu kişileri gemiye aldık. Daha sonra uçağın belirttiği buluşma noktasına gittik. Sabaha kadar bekledik ancak hiç kimse gelip mültecileri gemimizden almadı. Mültecileri gemiye alana kadar üstümüzde devriye uçuşu yapan uçak, daha sonra gözden kayboldu. Telsizden yaptığımız tüm çağrılara da cevap vermediler.

Bunun üzerine Trablus Limanı’na gitmeye karar verdik. Önceki gün sabaha karşı limana yaklaştığımız sırada mülteciler Libya’ya döndüklerini anlayınca bize saldırdılar. Demir parçaları ile bizi etkisiz hale getirdiler. ‘Libya’ya dönmektense, ölmeyi tercih ederiz, eğer bizi İtalya ya da Malta’ya götürmezseniz sizi de öldürürüz’ diyerek tehdit ettiler. Demirlerle bize ve kaptan köşküne saldırdılar, hayati tehlikemiz oluştuğu için söylenileni yaptık ve rotayı yeniden İtalya’ya çevirdik. Gemiye aldığımızda çok zor durumdaydılar. Kumanyalarımızı özellikle kadın ve çocuklarla paylaştık.

Mülteciler ticari bir gemiyi yolundan alıkoymak, zarar vermek ve insan hayatını tehlikeye atmaktan suçlanıyorlar. Biz şu anda bize saldıran ve tehdit edenlerin kimler olduğunu teşhis ve tespit etmek amacıyla Malta’da bulunuyoruz. Bana ve gemi mürettebatına yönelik herhangi bir suçlama yok. En başından itibaren de tüm güvenlik güçleri ile işbirliği içinde olduk.

Malta’ya geldiğimizde Türk Büyükelçiliği benimle irtibata geçti. Benim ve tüm ekibin sağlık durumu iyi, ciddi bir yaralanmamız yok, ailelerimizle de görüştük. Şu anda bir sıkıntımız yok.

GEMİ SAHİBİNİ İÇERİDE SANIP KAÇIRDILAR

Hürriyet’e konuşan tankerin Libyalı sahibi Salah El Hiblu, kardeşi Nadir’in de gemide olduğunu belirterek, “Mülteciler, El Hilbu soyadını görünce ‘Geminin sahibi de burada’ diyerek Avrupa’ya gitmek için arbede çıkarıp tankeri ele geçirmişler” dedi.

MALTA’YA ÇEKİLDİ



Malta özel kuvvetleri, operasyonu tankerin kendi karasularına girmesi üzerine düzenledi. Kaptanın yeniden tankerin dümenine geçmesi sağlanırken gemi Valletta Limanı’na götürüldü. Malta ordusuna bağlı özel timlere, kurtarma esnasında bir devriye gemisi, iki önleme gemisi ve bir helikopter eşlik etti. Limana getirilen tankerden inen bazı göçmenlerin yeri öptükleri görüldü. Geminin kaçırılmasına liderlik ettiğinden şüphelenilen beş kişi gözaltına alındı. 19’u kadın ve 12’si çocuk 108 kişinin göç merkezine alındığı belirtildi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenlerin ele geçirmesinin ardından Avrupa istikametine yönelen tankerin İtalya karasularına girmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Salvini, önceki gün “İtalya’yı teleskopla göreceklerini biliyorlar” demişti. Dün Malta’nın operasyonunu memnuniyetle karşıladığını açıklayan Salvini, “Göç, suç çeteleri tarafından organize ediliyor ve mümkün olan tüm meşru yöntemlerle engellenmesi gerekiyor” dedi.

AB AKDENİZ’DEKİ KURTARMA GEMİLERİNİ ÇEKTİ



ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, AB ülkeleri Akdeniz’de göçmenleri kurtarma operasyonlarında yer alan askeri kurtarma gemilerini misyondan çekme kararı aldı. WSJ, 2015’te göçmenleri kurtarmaya yönelik başlatılan Sophia Operasyonu’nun altı ay daha uzatılmasına rağmen askeri gemilerin operasyonlardan çekilmesinin, aşırı sağcı İtalyan hükümeti için ‘zafer’ anlamına geldiğini yazdı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin sözcüsü, AB’nin Libya sahil güvenlik ekiplerine yönelik eğitimlere devam edeceğini duyurdu. Uluslararası Göç Örgütü’nün rakamlarına göre, Akdeniz’de bu yıl 289 göçmen hayatını kaybetti. Sophia Operasyonu’yla 45 bin göçmenin kurtarıldığı belirtiliyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa’da aşırı sağcı partilerin giderek ivme kazandığı son dönemde, AB liderlerine mülteci konusunda sert politika baskısı yaparak, göç konusunda ılımlı tutum takınan AB hükümetlerini zor duruma düşürüyor.