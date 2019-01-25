Biri avlamış biri yememiş
RollIng Stones dergisine konuşan Twitter CEO’su Jack Dorsey, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile olan en unutulmaz anısını anlattı.
42 yaşındaki Dorsey, kendisini yemeğe davet eden Zuckerberg’in bayıltıcı silah ve bıçakla avladığı keçiyi önce kasaba gönderdiğini, ardından pişirip servis ettiğini söyledi. Ancak Dorsey, servis edildiğinde soğuk olan keçiyi yemeyip sadece salatayla yetindiğini belirtti. Dorsey, olayın ne zaman yaşandığını hatırlamadığını söyledi ancak Zuckerberg 2011’de sadece ‘kendi avladığı etleri’ yiyeceğini açıklamıştı.
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