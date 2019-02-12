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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bir yanda tatbikat bir yanda protesto

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Bir yanda tatbikat bir yanda protesto

Venezuela ordusu, askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde 5 gün sürecek tatbikata başlarken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD liderine, “Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı” dedi.

Latin Amerika’da İspanyol yönetimine karşı bağımsızlık hareketine liderlik eden Simon Bolivar’ın Angostura Konuşması’nın 200’üncü yıldönümü dolayısıyla Venezuela askeri tatbikat başlattı. Miranda eyaletinde bulunan Guaicaipuro Askeri Üssü’nde yapılan askeri törene, kara ve hava birliklerinin komutanlarının yanı sıra Devlet Başkanı Maduro ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de katıldı. ABD’nin askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde başlayan ve 15 Şubat’a kadar sürecek tatbikatta, ordunun operasyonel hazırlığı ile olası milis güçleri ile ortak çalışma kapasitelerinin test edilmesi amaçlanıyor.

EYLEM GÜNÜ

Tatbikat, tam da ABD ve muhalefetin ülkeye ‘insani yardım’ sokmaya hazırlandığı bir döneme denk geliyor. 50’den fazla ülkenin ‘geçici başkan’ olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido, ordunun yardımı bloke etmesinin ‘insanlığa karşı suç’ olacağını öne sürdü. Maduro yönetimi, insani yardım adı altında ülkeye silah sokulmasından endişe duyuyor. Ayrıca muhalefet 21 Ocak’tan beri gösterilerde ölen 40 kişiyi anmak üzere büyük bir yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor.

Bir yanda tatbikat bir yanda protesto

TÜRKİYE’DEN MAKARNA VE SÜT TOZU

Reuters ajansı, yaptırımlarla ekonomisi krize giren Venezuela’nın altın ticaretini inceledi. Ajansa göre, 300 bin amatör yağmur ormanlarında altın arıyor. Maduro yönetiminin aldığı bu altınların bir kısmı işlenmemiş olarak Türkiye’ye gönderiliyor, karşılığında temel gıda maddeleri alınıyor. Maduro’nun gıda programında Türk makarnası ve süt tozu da yer alıyor.

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