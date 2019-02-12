Bir yanda tatbikat bir yanda protesto
Venezuela ordusu, askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde 5 gün sürecek tatbikata başlarken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD liderine, “Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı” dedi.
Latin Amerika’da İspanyol yönetimine karşı bağımsızlık hareketine liderlik eden Simon Bolivar’ın Angostura Konuşması’nın 200’üncü yıldönümü dolayısıyla Venezuela askeri tatbikat başlattı. Miranda eyaletinde bulunan Guaicaipuro Askeri Üssü’nde yapılan askeri törene, kara ve hava birliklerinin komutanlarının yanı sıra Devlet Başkanı Maduro ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de katıldı. ABD’nin askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde başlayan ve 15 Şubat’a kadar sürecek tatbikatta, ordunun operasyonel hazırlığı ile olası milis güçleri ile ortak çalışma kapasitelerinin test edilmesi amaçlanıyor.
EYLEM GÜNÜ
Tatbikat, tam da ABD ve muhalefetin ülkeye ‘insani yardım’ sokmaya hazırlandığı bir döneme denk geliyor. 50’den fazla ülkenin ‘geçici başkan’ olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido, ordunun yardımı bloke etmesinin ‘insanlığa karşı suç’ olacağını öne sürdü. Maduro yönetimi, insani yardım adı altında ülkeye silah sokulmasından endişe duyuyor. Ayrıca muhalefet 21 Ocak’tan beri gösterilerde ölen 40 kişiyi anmak üzere büyük bir yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor.
TÜRKİYE’DEN MAKARNA VE SÜT TOZU
Reuters ajansı, yaptırımlarla ekonomisi krize giren Venezuela’nın altın ticaretini inceledi. Ajansa göre, 300 bin amatör yağmur ormanlarında altın arıyor. Maduro yönetiminin aldığı bu altınların bir kısmı işlenmemiş olarak Türkiye’ye gönderiliyor, karşılığında temel gıda maddeleri alınıyor. Maduro’nun gıda programında Türk makarnası ve süt tozu da yer alıyor.
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