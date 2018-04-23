Bir tuhaf trajedi ve katliam
ABD’de bebekken evlatlık verilen genç kız, yıllar sonra öz anne ve babasını buldu. Ancak trajedisi mutlu sonla bitmedi. Öz babasından bebeği olan genç kız üvey ailesine teslim edildi. Buna çıldıran öz baba, katliam yaptı.
ABD’de bebekken evlatlık verilen Katie Pladl adlı genç kızın 18 yaşına geldikten sonra öz ebeveynlerini bulması, mutlu son yerine korkunç bir katliama dönüştü.
Genç Katie kendilerine ulaştığında, yıllar önce onu evlatlık veren öz babası Steven ve annesi Alyssa Pladl, boşanmak üzereydi. Ve bu arada ne olduysa oldu, Katie ile öz babası Steven ile arasında ensest bir ilişki başladı.
Bir süre sonra öz anne Alyssa evden ayrılırken, genç Katie öz babasından çocuk sahibi oldu. Ve ardından yalan ifade vererek öz babası ile evlendi.
Evlilik törenine, her şeyden habersiz olan Katie’nin üvey babası Tony ve annesi Kelly Fusco çifti de katıldı.
Ancak ensest ilişki ortaya çıkınca mahkeme Katie ve babası Steven’ın görüşmelerini yasakladı, genç kızı onu evlatlık alan Fusco’ların evine gönderdi.
Öz kızından ayrılınca çılgına dönen baba Steven, Fusco’ların evi önünde tuzak kurdu ve dışarı çıktıklarında Katie, üvey baba Tony Fusco ve Katie’den olan bebeğini vurarak öldürdü. Daha sonra intihar etti.
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