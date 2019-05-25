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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: IngImage
25.05.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Bir erkek tuvaletine karşılık iki kadın tuvaleti

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Bir erkek tuvaletine karşılık iki kadın tuvaleti

İngiltere'de kamu sağlığı uzmanları her bir erkek tuvaletine karşılık iki kadın tuvaleti yapılmasını önerdi.

Royal Society for Public Health'in (Kraliyet Kamu Sağlığı Topluluğu) hazırladığı raporda erkek tuvaletlerindeki pisuvar sayılarının kadın tuvaletlerindeki kabinlerden fazla olması nedeniyle erkeklerin aksine kadınların sıra beklemek zorunda kaldığı bilgisi yer aldı.

Topluluk, kamusal alanlardaki tuvaletlerin ışıklandırma, yol ve çöp toplama kadar temel bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BBC'nin 2018'de yaptığı bir araştırma, İngiltere'nin büyük belediyelerinde kamusal alanlardaki tuvaletlerin sayısının 4 bin 486 olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu sayı 2010 yılında 5 bin 159'du.

Rapora göre kamusal alanlarda yeterli tuvalet bulunmaması durumunda insanlar ihtiyaçlarını sokaklarda gideriyor ve bu da hijyenik olmadığı için hastalıklara yol açabiliyor.

İngiltere'de kadın tuvaletlerinin sayısı erkek tuvaletleriyle denk olsa da erkek tuvaletlerindeki pisuvar ve kabin sayısı kadın tuvaletlerindeki kabinlerden fazla oluyor.

Raporda, cinsiyet değiştiren kişilerin de tuvaletlere eşit erişim hakkının olması gerektiği yer alıyor.

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