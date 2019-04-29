Bir ay önce cami kundaklamış

ABD’nin Poway kentindeki bir sinagogda önceki gün bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen 19 yaşındaki John Earnest’ın radikal sağcı manifestosu ortaya çıktı. Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen Hamursuz Bayramı esnasında düzenlenen saldırının faili Earnest, saldırıdan bir saat önce internet üzerinde yayınladığı manifestoda, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 50 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant ve aşırı sağcı birçok isimden etkilendiğini ifade ediyor. ABD polisi, daha önce hiçbir sabıka kaydı olmayan üniversite öğrencisi Earnest’a “silahlı saldırı, cinayet ve nefret suçu” suçlamalarının yöneltileceğini açıklarken, yetkililerin olayla ilgili “terör” ifadesi kullanmaması dikkat çekti.

ARACI İLE KAÇMIŞ

Saldırı esnasında şans eseri bölgede olan bir polis memurunun Earnest’a ateş ederek kaçmasına neden olduğu, bunun sinagogda çok daha fazla kişinin ölmesinin önüne geçtiği aktarıldı. AR-15 tipi yarı otomatik silahıyla sinagogun içine girdikten sonra anti-semitik hakaretlerde bulunan Earnest’ın saldırıdan sonra aracıyla kaçtığı, daha sonra polisi arayarak teslim olduğu belirtildi. Saldırgan, internette yayınladığı manifestoda, California eyaletinin Escondido kentinde bir ay önce bir caminin kundaklanması olayının kendisi tarafından gerçekleştirildiğini itiraf etti. ABD polisi, kundaklama olayının Earnest’ın iddiasıyla uyumlu olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Earnest’ın manifestosunda birkaç yerde ‘canlı yayın’ ifadesini kullanması ise aşırı sağcı teröristin sinagog saldırısını sosyal medyadan canlı yayınlamayı denediği ancak başarısız olduğu şeklinde yorumlandı. California Eyalet Üniversitesi’nde okuyan John Earnest’ın manifestosunda, “Avrupalı beyaz ırkın üstün olduğunu” ifade eden aşırı sağcı ifadeler bulunuyor. Radikal sağcı gencin manifestosunda, “Aileme ve arkadaşlarıma… Sesinizi duyabiliyorum. ‘Nasıl hayatını bir kenara atabilirsin, Her şeye sahiptin. Seni seven bir ailen var, arkadaşların ve kilisen var’. (Ancak) Avrupa ırkının bütünlüğü yanında benim canımın ne önemi var” gibi ifadeleri yer alıyor.

NYT ÖZÜR DİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump saldırıya inanmakta zorlandığını söyleyerek , “Nefret suçu gibi gözüküyor” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “Bu, Yahudilerin kalbine yönelik bir saldırı. Uluslararası toplum anti-semitizme karşı çalışmalarını hızlandırmalı” ifadesini kullandı. Öte yandan, ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Netanyahu’yu Trump’ı peşinden sürükleyen bir “rehber köpek” olarak tasvir ettiği karikatür için özür diledi. Perşembe günkü baskısında çıkan ve Netanyahu’yu “Trump’ı yönlendiren bir köpek” gibi gösteren karikatür hakkında gazete tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karikatürün “anti-semitik mecazlar içerdiği” belirtilerek, “Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı” ifadesi kullanıldı.

CHRİSTCHURCH KATLİAMINA ATIF



TERÖRİST John Earnest, manifestosunda Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye saldırarak 50 kişiyi öldüren, 50 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’a yönelik hayranlığını şu ifadelerle anlatıyor: “Eğer 6 ay önce bunu yaptığımı söyleseydiniz şaşırırdım. Tarrant, kişisel olarak benim için bir itici güç oldu.” Öte yandan, Earnest, manifestosunda önceki gün gerçekleşen saldırıdan tam 6 ay önce Pittsburg’daki sinagog saldırısını düzenleyen 48 yaşındaki aşırı sağcı Robert Bowers’a övgüler dizdi, manifestonun birçok yerinde “Bowers’a insanlar tarafından haksızlık yapıldığından” söz etti. Bowers’ın Pittsburg’daki saldırısında 11 kişi hayatını kaybetmişti.