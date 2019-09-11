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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriBir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi
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Dünya
AA
11.09.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi

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Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi

Doktorların sıklıkla reçete ettiği bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi.

British Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, Ciprofloxacin veya Cipro gibi florokinolon sınıfı antibiyotikleri kullananlarda, ana atardamar ve mitral yetersizlik gelişme olasılığının 2,4 kat arttığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde florokinolon sınıfı antibiyotiklerin amoksisilin grubuyla kıyaslandığı, en yüksek riskin son 30 günlük kullanım içinde gözlendiği belirtildi.
Çalışma ekibinin lideri Mahyar Etminan, "Bu antibiyotik sınıfı çok işe yarar ancak özellikle topluluk enfeksiyonları olmak üzere çoğu vakada gerçekten gerekli değil. Yersiz reçete edilmesi hem antibiyotik direncine hem de ciddi kalp sorunlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yan etkiler bilgilendirme sistemi verilerinin yanı sıra ABD'de özel sağlık sigortası şikayetlerinin yer aldığı veri tabanının kullanıldığı araştırmada hastaların yan etkiden 30 gün önce florokinolon sınıfı antibiyotik kullananlar, geriye dönük 31 ila 60 gün ya da 61 ila 365 gün içinde florokinolona maruz kalanlar olarak gruplandırıldığı belirtildi.

Araştırma dahil edilenlerin 12 bin 505'inde valvüler regürjitasyonu bulunduğu ve 125 bin 20'sinin de kontrol grubunda yer aldığı kaydedildi.
Çalışmanın ayrıntıları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlandı.

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