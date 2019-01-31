Bilim dünyasını 2'ye bölen tedavi yöntemi: MuTaTo kanseri yenecek mi

BİLİM dünyası “Kanserin kesin tedavisi bulundu mu?” sorusunu tartışıyor. Biyoteknoloji şirketi AEBi’nin kurucusu Dan Aridor ile CEO’su Doktor Ilan Morad geliştirdikleri ‘çok hedefli toksin’ ya da kısaca ‘MuTaTo’ adı verdikleri yeni tedavi yönteminin bir tür ‘kanser antibiyotiği’ olarak çalışacağını söyledi. İkili bu yöntemin tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılabileceği ve yan etkilerinin sıfıra yakın olduğunu da iddia etti.

MUTASYONUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Tıp tarihini değiştirebilecek iddialarla gündeme gelen yöntem, SoAP teknolojisine dayanıyor. Bu teknikte, istenilen üretim bilgisini taşıyan DNA bir bakteriye yerleştiriliyor. Daha sonra bakteri, bir çeşit virüs olan ‘filament fajlar’ ile enfekte ediliyor. Virüsün bakteri içerisinde çoğalmasıyla elde edilen antikorlar ayrıştırılarak istenilen tedavi için kullanılıyor. Bu konu üzerine çalışma yapan bilim insanları, tıp alanında 2018 Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. AEBi çatısı altında çalışma yürüten araştırmacılar ise kanser tedavisi için benzer bir yöntem geliştirerek protein yerine peptit kullandı. Mevcut tedavi yöntemlerinden farklı olarak bir yerine üç farklı peptit kullanılarak güçlü bir toksin hazırlandı ve tüm kanserli hücrelere aynı anda saldırıldı. MuTaTo tekniği sayesinde kanserli hücrede mutasyon süreci tamamlanmadan kanserin yok edildiği görüldü. Fareler üzerinde yapılan testlerde sonuçların tutarlı ve tekrarlanabilir olduğunu gördüklerini belirten Morad, bu yıl içerisinde klinik testlere başlayacaklarını söyledi.

‘BAĞIMSIZ İNCELEME GEREKİR’

100’den fazla türü olduğu tahmin edilen kanserin tüm türlerini kökten yok edilebilecek bir tedaviye bazı uzmanlar ise şüpheyle yaklaşıyor. ABD merkezli ABC11 kanalına konuşan New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi Direktörü Dr. Benjamin Neel, “Birileri her zaman yeni bir şeyler keşfedecek olsa da bir şirketin tüm kanser türlerini bir yıl içinde tedavi edecek bir şey geliştirmiş olması olasılık dışı” dedi. Neel şöyle devam etti: “Söz konusu tedavi insanlar üzerinde henüz denenmedi. Bilim tarihi laboratuvarlarda hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen ancak insanlar üzerinde uygulanamayan denemelerle dolu. Çalışma bağımsız incelemeler için saygın bilim dergilerinde yayınlandığı takdirde üzerine konuşabiliriz.”

Şirketin kurucusu Aridor ise bu cevaba karşılık olarak “AEBi bir üniversite araştırması gerçekleştirmiyor” dedi ve araştırmalarını 2017 ve 2018’de Almanya ve Boston’da gerçekleşen konferanslarda sunduklarını ve ‘harika değerlendirmeler’ aldıklarını kaydetti.