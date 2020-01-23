Bezos’a MBS’den ‘mobil hack’ iddiası

Taraflardan biri Cemal Kaşıkçı cinayetini azmettirmekle de suçlanan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, nam-ı diğer “MBS”. Diğeri ise Amerikan e-ticaret devi Amazon’un da sahibi olan Washington Post (WP) gazetesi patronu Jeff Bezos.

VİDEO MESAJI

İddiaya göre, defalarca dünyanın en zengin kişisi ilan edilen Jeff Bezos’un cep telefonu, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi tarafından yetkisiz erişim sağlanarak hack’lendi. İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, Prens Selman’ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla Jeff Bezos’un cep telefonu hack’lendi. Olayı soruşturan siber güvenlik uzmanlarına göre, Bezos’un telefonununa Veliaht Prens’in şahsi hesabından yollanan mesaj ‘çok büyük ihtimalle’ zararlı bir yazılım içeriyordu.

1 Mayıs 2018 tarihinde gönderilen mesajın ardından, Bezos’un hesabından büyük çapta verinin indirildiği belirtiliyor. Reuters’a konuşan Birleşmiş Milletler’den 2 yetkili, telefonun Suudi Arabistan tarafından hack’lendiğine ilişkin önemli kanıtlara ulaşıldığını ve konuyla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti. Söz konusu hack olayından 5 ay sonra, WP yazarlarından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürüldü.

Prens Selman’ın, dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Bezos’u hedef aldığının doğrulanması durumunda, bunun ‘Wall Street’ten Silikon Vadisi’ne kadar şok dalgaları yaratacağı’ belirtiliyor. İddialar teyit edilirse, Suudi Kraliyet Ailesi’nin itibarının oldukça zedeleneceği, gelişmenin ülkedeki yabancı yatırımcılar için de risk oluşturacağı belirtiliyor.

NEDEN YAPTI

Suudi Prens’in bu hamleyi neden yapmış olabileceği tartışma konusu. İki görüş öne sürülüyor:

İlk olarak, Jeff Bezos’un telefonunun hack’lenmesi ile Washington Post gazetesinde çalışan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili istihbarat elde edilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İkinci olarak 9 ay sonra ABD’li bulvar gazetesi National Enquirer, Bezos’un özel hayatına ilişkin haberler yayınlamıştı. Dergi, evli olduğu sırada, Bezos’un sunucu Lauren Sanchez ile birlikte olduğuna ilişkin görüntüleri servis etmişti. Hack’leme ile bu içeriklere erişilmiş olabileceği belirtiliyor.

SUUDİ BAKAN İDDİAYI REDDETTİ: APTALCA

DÜNYA Ekonomik Forumu kapsamında İsviçre’nin Davos kentinde bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el Suud, iddiaları reddetti. Bakan Suud, “Bence ‘absürd’ bu konudaki en doğru kelime. Veliaht Prens’in Bezos’un telefonunu hack’lemesi aptalca” diye konuştu.