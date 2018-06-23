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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
23.06.2018 - 20:57, Son Güncelleme:

Beyaz Saray Sözcüsü restorandan kovuldu

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Beyaz Saray Sözcüsü restorandan kovuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün akşam Virginia eyaletindeki bir restorandan, "ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığı gerekçesiyle" kovulduğunu açıkladı.

Sözcü Sanders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam Lexington Virginia'da gittiğim Red Hen'in sahibi, ABD Başkanı için çalıştığım gerekçesiyle restorandan ayrılmamı istedi. Bu eylemi, benden ziyade kendisini anlatıyor. Aynı fikirde olmadıklarım da dahil tüm insanlara elimden geldiğince iyi davranmaya çalışırım. Böyle yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı. 

Başkent Washington'a yaklaşık 3 saat mesafede yer alan restoranın sahibi ise gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı. 

Sanders'ın babası ve eski senatör Mike Huckabee, olayı "bağnazlık" olarak nitelendirdi. 

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray, son günlerde özellikle "ABD'ye yasa dışı gelirken yakalanan göçmen ailelerin çocuklarının, ebeveynlerinden ayrı bir merkezde tutulması" uygulamasından dolayı şiddetle eleştiriliyor. 

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de salı akşamı Washington'da gittiği bir Meksika restoranında protesto edilmişti. 

Trump, söz konusu uygulamayı, bir başkanlık kararnamesiyle sonlandırsa da kamuoyunda tartışma ve tepkiler halen devam ediyor. 

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