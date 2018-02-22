Beşincide iki ödül birden aldı

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan ‘Brit Ödülleri’, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği gecede, 22 yaşındaki Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ‘En İyi Kadın Solist’ ve ‘En İyi Çıkış Yapan Solist’ ödüllerini aldı. Lipa’ya ödülü, geçen yıl seslendirdiği ‘New Rules’ şarkısı getirdi.

Geçen yıl bu şarkıyla büyük çıkış yapan sanatçı, sadece İngiltere’de değil, dünyada da tanınan isimlerden biri oldu.

Dua Lipa, aynı ödül için şimdiye kadar beş kez aday olmuş, ancak hiç kazanamamıştı. Lipa, 20015 yılında ‘Be the One’ adlı şarkısıyla da iyi bir çıkış yapmıştı. Youtube’da da büyük ilgi gören şarkının klibini 4 ayda 475 milyon kişi izledi.

Stormzy ise gecede, ‘En İyi Erkek Solist’ ve ‘Gang Signs&Prayer’ albümüyle ‘En İyi Albüm’ ödüllerini aldı.