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    Beşincide iki ödül birden aldı

    BERLİN
    22.02.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    Kosova kökenli şarkıcı Dua Lipa, İngiltere’de ‘En İyi Kadın Solist’ ve ‘En İyi Çıkış Yapan Solist’ ödüllerini aldı.

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    • Beşincide iki ödül birden aldı
    • Beşincide iki ödül birden aldı
    • Beşincide iki ödül birden aldı
    • Beşincide iki ödül birden aldı

    Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan ‘Brit Ödülleri’, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği gecede, 22 yaşındaki Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ‘En İyi Kadın Solist’ ve ‘En İyi Çıkış Yapan Solist’ ödüllerini aldı. Lipa’ya ödülü, geçen yıl seslendirdiği ‘New Rules’ şarkısı getirdi. 

    Beşincide iki ödül birden aldı

    Geçen yıl bu şarkıyla büyük çıkış yapan sanatçı, sadece İngiltere’de değil, dünyada da tanınan isimlerden biri oldu.
    Dua Lipa, aynı ödül için şimdiye kadar beş kez aday olmuş, ancak hiç kazanamamıştı. Lipa, 20015 yılında ‘Be the One’ adlı şarkısıyla da iyi bir çıkış yapmıştı. Youtube’da da büyük ilgi gören şarkının klibini 4 ayda 475 milyon kişi izledi.
    Stormzy ise gecede, ‘En İyi Erkek Solist’ ve ‘Gang Signs&Prayer’ albümüyle ‘En İyi Albüm’ ödüllerini aldı.

    Etiketler: Dua Lipa , Brit Ödülleri , Avrupa'dan haberler
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