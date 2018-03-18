Beşar Esad Doğu Guta'da... Saldırılar sürüyor
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta'daki Suriye rejimine bağlı birlikleri ziyaret etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta'da rejime bağlı birlikleri ziyaret etti.
Doğu Guta'nın önemli bir bölümünü ele geçiren rejim güçleri Rusya'nın desteğiyle saldırılara devam ediyor.
Öte yandan, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da bulunan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu "Sivil Blok", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararının bir an önce yürürlüğe sokulmasını ve bölgeden çıkmak isteyen sivillerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik gücü ve koridoru oluşturulmasını talep etti.
Sivil Blok'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları altındaki bölgedeki kuruluşlar, aktivistler, yerel konsey üyeleri ve gazeteciler Doğu Guta'daki sivilleri temsil etmek için "Sivil Blok" adlı oluşumu kurdu.
Açıklamada, rejim ve destekçisi Rusya'nın bölgeye yönelik son bir aydaki saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bin 300'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.
Sivil Blok, BM, BMGK üyeleri ve uluslararası toplumdan, BMGK'nın 24 Şubat'ta aldığı ateşkes kararının derhal yürürlüğe sokulması, Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya yönelik bombardımanlarının bir an önce durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını ve Cenevre görüşmelerinin sürdürülmesini talep etti.
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