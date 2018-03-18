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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerBeşar Esad Doğu Guta'da... Saldırılar sürüyor
Dünya Beşar Esad Doğu Guta'da... Saldırılar sürüyor
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Dünya
18.03.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Beşar Esad Doğu Guta'da... Saldırılar sürüyor

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Beşar Esad Doğu Guta'da... Saldırılar sürüyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta'daki Suriye rejimine bağlı birlikleri ziyaret etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta'da rejime bağlı birlikleri ziyaret etti.

Doğu Guta'nın önemli bir bölümünü ele geçiren rejim güçleri Rusya'nın desteğiyle saldırılara devam ediyor. 

Öte yandan, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da bulunan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu "Sivil Blok", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararının bir an önce yürürlüğe sokulmasını ve bölgeden çıkmak isteyen sivillerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik gücü ve koridoru oluşturulmasını talep etti.

Sivil Blok'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları altındaki bölgedeki kuruluşlar, aktivistler, yerel konsey üyeleri ve gazeteciler Doğu Guta'daki sivilleri temsil etmek için "Sivil Blok" adlı oluşumu kurdu.

Açıklamada, rejim ve destekçisi Rusya'nın bölgeye yönelik son bir aydaki saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bin 300'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Sivil Blok, BM, BMGK üyeleri ve uluslararası toplumdan, BMGK'nın 24 Şubat'ta aldığı ateşkes kararının derhal yürürlüğe sokulması, Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya yönelik bombardımanlarının bir an önce durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını ve Cenevre görüşmelerinin sürdürülmesini talep etti.

 

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