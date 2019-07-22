‘Berlin’in mülteci kampı olmayacağız’
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya’nın Avrupa’ya gelen göçmenleri ağırlama konusunda artık istekli olmadığını ve bundan böyle Brüksel, Paris ve Berlin’in göçmen kampı olmayacaklarını bildirdi.
Salvini, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’e göçmen konusuna ilişkin bir mektup yollayarak ülkesinin yaklaşımını tekrar etti. Mektubunda, İtalya olarak bu konuda kendilerine saygı gösterilmesini beklediklerini ifade eden Salvini, “Fransa ve Almanya, buna en çok maruz kalan bizim ve Malta gibi ülkelerin taleplerini görmezden gelerek göç politikalarına karar veremezler. Biz artık Brüksel, Paris ve Berlin’in göçmen kampı olamayız” ifadelerini kullandı. Mektubun bugün Paris’te göç sorununa çözüm bulmak amacıyla yapılacak toplantı öncesinde gönderildiğine dikkat çekildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle