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    Berlin-Norveç arası mekik dokuyor

    BERLİN
    20.02.2018 - 18:20 | Son Güncelleme:

    Futbolcu eşi Norveç’e transfer olan oyuncu Sıla Şahin, Berlin-Norveç arasında mekik dokuyor.

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    • Berlin-Norveç arası mekik dokuyor
    • Berlin-Norveç arası mekik dokuyor
    • Berlin-Norveç arası mekik dokuyor
    • Berlin-Norveç arası mekik dokuyor

    Bundesliga ekiplerinden Hannover’de bu sezon forma şansı bulamayan ve takımının üçüncü kalecisi olarak kadroda yer alan 25 yaşındaki Samuel Şahin Radlinger, ara transferde Norveç ekibi Brann Bergen takımına transfer olunca, eşi Sıla Şahin’le kurdukları düzen de bir anda bozuldu. Radlinger, kariyerinin peşinden Norveç’e giderken, Şahin ise Berlin’de kalmayı tercih etti. Ancak görünen o ki, Sıla Şahin sık sık eşinin yanına gitmek için Berlin-Norveç arasında mekik dokuyacak.

    Berlin-Norveç arası mekik dokuyor

    Önceki gün sosyal medya hesabından eşinin yanına gideceği mesajını paylaşan Şahin, dün de yolda giderken çekilmiş bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
    Avusturyalı kaleci Samuel Şahin Radlinger, Sıla’yla evlendikten sonra ismine ‘Şahin’ soyadını da eklemişti.

    Berlin-Norveç arası mekik dokuyor

    Etiketler: avrupadan haberler , Sıla Şahin , Berlin , Norveç , Samuel
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