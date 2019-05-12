Belçika’nın en çok arananlar listesinde
SABANCI Center suikastı faillerinden, terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal (42), Belçika federal polisi tarafından en çok arananlar listesine eklendi.
Belçika’nın 2006’da elinden kaçırdığı Erdal’ın, 1846 kişinin yer aldığı en çok arananlar listesine eklenmesi, federal polisin dosyayı tekrar açarak aktif arama prosedürünü devreye sokması anlamına geliyor. Nerede olduğu hatta yaşayıp yaşamadığı bile belli olmayan Erdal, Aktif Kaçak Arama Ekibi (FAST) tarafından aranacak. Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargıladığı Erdal’a 2017’de Türkiye’deki suçları nedeniyle 15 yıl hapis cezası vermişti.
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