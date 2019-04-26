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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Belçikalı Bakan Reynders: İlerleme Türkiye’ye bağlı

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Belçikalı Bakan Reynders: İlerleme Türkiye’ye bağlı

ANKARA’ya yaptığı resmi ziyaretin ardından Brüksel merkezli Türk Özel Sektör Derneği tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, AB sürecinde ilerlemenin Türkiye’de olumlu yönde gelişme olmasına bağlı olduğu, ancak mevcut durumda işbirliğine odaklanmanın daha iyi olacağı mesajını verdi.

 Müzakerelerin fiilen durduğunun altını çizen Reynders, “Mevcut durumda kimsede ilerleme arzusu yok. Türkiye’nin iç koşullarında gelişme olması halinde müzakere sürecinde ilerleme sağlanması mümkün” diye konuştu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olmak için aday olan Reynders, Türkiye’nin bu konudaki desteğinden memnun olduğunu kaydederek değerler, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları alanlarında yakın işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin mülteciler konusundaki yaklaşımını ‘inanılmaz’ olarak nitelendiren Reynders, gelecek dönemde ‘bazı siparişler’ nedeniyle NATO’da, ABD kaynaklı gerginlik yaşanabileceği uyarısında bulundu. 

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