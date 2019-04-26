Belçikalı Bakan Reynders: İlerleme Türkiye’ye bağlı
ANKARA’ya yaptığı resmi ziyaretin ardından Brüksel merkezli Türk Özel Sektör Derneği tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, AB sürecinde ilerlemenin Türkiye’de olumlu yönde gelişme olmasına bağlı olduğu, ancak mevcut durumda işbirliğine odaklanmanın daha iyi olacağı mesajını verdi.
Müzakerelerin fiilen durduğunun altını çizen Reynders, “Mevcut durumda kimsede ilerleme arzusu yok. Türkiye’nin iç koşullarında gelişme olması halinde müzakere sürecinde ilerleme sağlanması mümkün” diye konuştu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olmak için aday olan Reynders, Türkiye’nin bu konudaki desteğinden memnun olduğunu kaydederek değerler, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları alanlarında yakın işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin mülteciler konusundaki yaklaşımını ‘inanılmaz’ olarak nitelendiren Reynders, gelecek dönemde ‘bazı siparişler’ nedeniyle NATO’da, ABD kaynaklı gerginlik yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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