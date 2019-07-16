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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.07.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Belçika'da FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

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Belçika'da FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "Batı devletleri, bu örgütün sadece Türkiye'ye değil faaliyet gösterdiği tüm ülkelere tehdit oluşturduğunu anlamalı." dedi.

15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Brüksel’deki Basın Kulübü’nde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı (AA) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde, "Darbe Girişiminin 3'üncü Yılında Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) Anlamak" konulu panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü SETA Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı üstlendi. Panelin ardından da aynı mekanda, AA’nın 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Büyükelçi Gümrükçü, panelde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve tüm siyasi partilerin ortak duruşuyla, sokağa dökülen milyonlarca Türk halkı destansı biçimde darbe girişimini önledi." ifadelerini kullandı.

Gümrükçü, 30 yıldır FETÖ'cülerin başta ordu, emniyet, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumlarına sızdığını hatırlatarak, "15 Temmuz darbe girişimi aysbergin görünen kısmı. Altında ise karanlık eylemlerden oluşan bir dağ var. Bu eylemler arasında din istismarı, zihinlerin radikalleştirilmesi, kara para aklama ve yabancı istihbarat güçlerine taşeronluk bulunuyor." diye konuştu.

"Batı devletleri, bu örgütün (FETÖ) sadece Türkiye'ye değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkelere tehdit oluşturduğunu anlamalı." diyen Gümrükçü, FETÖ'nün karanlık eylemlerini eğitim ve sivil toplum kisvesi altında sürdürdüğüne dikkati çekti.

"Darbe demokrasiye bir saldırıydı"

Belçika'daki Gent Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dries Lesage ise "15 Temmuz darbe girişimi bir tiyatro değil gerçekti. Darbe demokrasiye bir saldırıydı ve ciddi bir insan hakları ihlali oluşturuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Lesage, darbe girişiminin arkasında "Gülencilerin" olduğuna dair yığınla güvenilir delil olduğunu vurgulayarak, "Bunlar büyük ölçüde belgelendirildi ancak Batılı hükümetler tarafından göz ardı edildi." dedi.

TEPAV Bölge Çalışmaları Program Danışmanı Prof. Dr. Hilmi Demir de terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in bütün mesajlarında militarist bir öykünme bulunduğunu ve tüm örneklerinin güç odaklı olduğunu belirtti.

Demir, "FETÖ gibi kült yapılar bulundukları toplumun tüm sinir uçlarına yayılırlar. Batılı ülkeler de bu konuda çok dikkatli olmalı ve tehlikeyi görmelidirler." uyarısında bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kurt da FETÖ'nün Türkiye’de açık topluma düşman, paralel bir toplum yaratma peşinde olduğunu vurgulayarak, bunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ilişkin vizyonuna taban tabana zıt olduğunun altını çizdi.

"Avrupalı dostlarımızın şunu görmesi gerekiyor: Artık FETÖ, Türkiye'ye karşı kullanılabilecek güçlü bir aparat değildir." ifadesini kullanan Kurt, Avrupalı bazı ülkelerin Türkiye'yi karşısına almak pahasına FETÖ'ye sahip çıkmasını anlamakta güçlük çektiğini sözlerine ekledi.

 

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