Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBelçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi
GeriDünya Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
29.10.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi

Belçika savcılığı, iki yıldır Brüksel'in Waterloo kasabasında yaşayan ve İspanya'nın hakkında 3'üncü kez uluslararası tutuklama emri çıkarttığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini talep ederken mahkeme kararı 16 Aralık'a erteledi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 27 Ekim'de Katalonya yerel parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık ilanından üç gün sonra Belçika'ya kaçan Puigdemont hakkında İspanyol makamlarının 2017 ve 2018 yıllarında çıkardığı uluslararası arama ve tutuklama emirleri, Belçika ve Alman mahkemeleri tarafından "usulsüzlük ve uyumsuz koşullar" gerekçeleriyle reddedilmişti.

İspanya, ülkenin Yüksek Mahkemesinin, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan 9 tutuklu Katalan siyasetçiye 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmesine gerekçe olan "isyana teşvik" ve "kamu mallarını kötüye kullanma" suçlarını Puigdemont'a da yönelterek iadesi için üçüncü kez uluslararası tutuklama emri çıkarttı.

İspanyol savcı Pablo Llarena tarafından çıkarılan ve Belçika savcılığının da talep ettiği Puigdemont hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebiyle ilgili ilk duruşma Belçika Adalet Sarayında görüldü.

Belçika mahkemesi, Puigdemont'un avukatlarının kararın 16 Aralık'a ertelenmesi talebini kabul etti.

Puigdemont, bu sürede Belçika'yı terk etmeme ve mahkeme tarafından çağırılması halinde hazır bulunma şartlarıyla serbest kaldı.

Eski Katalonya Başkanının avukatları, normal şartlarda 60 gün içinde sonuçlanması beklenen iade talebinin Belçika mahkemeleri tarafından bir kez daha reddedileceğini savunuyor.

Diğer yandan İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "İspanyol hükümeti olarak Belçika adaletinin Puigdemont'u neden iade etmediğini anlayamıyoruz. İktidar olarak buna saygı göstermiyoruz. Buna karşı gerekli kararı alacağız." dedi.

Katalonya'da 2016-2017 yıllarında özerk hükümet başkanı olarak görev yapan ve bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden Puigdemont, yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından 30 Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya gitmişti.

Avrupa Parlamentosunda mayısta yapılan seçimlerde Katalonya'dan aday olan ve parlamenter seçilen Puigdemont, hakkındaki ulusal düzeydeki arama ve tutuklama emrinden dolayı İspanya'ya gelmemiş ve mazbatasını alamadığı için parlamenter olamamıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle