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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
25.05.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Belçika polisi, kelepçeli şüphelinin kafasını tekmeledi

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Belçika'da bir polis memuru, yere yatırılarak kelepçelenmekte olan bir şüphelinin kafasını tekmeledi. Öfkesi dinmeyen polis, şüphelinin kafasına ardından yumruklar attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte polis memurunun sert müdahalesi tepkiye neden oldu.

Olay, Belçika'nın Brüksel bölgesinde yer alan Sint-Jans-Molenbeek şehrinde meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis daha önce de sabıkası bulunan 19 yaşındaki bir genci yere yatırarak kelepçelemeye çalıştı. Bu sırada, olay yerine gelen bir polis memuru, meslektaşının yere yatırdığı gencin önce kafasına birkaç tekme attı ardından yine kafasını yumrukladı.

ORTAM BANA ESKİ Bİ OLAYI HATIRLATTI, SARDIRGANLAŞTIM

Polislerin genci darp ettiği o anlar görgü tanıklarınca kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri inceleyen yetkililer, konuyla alakalı soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde polis memurunun kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Ancak yaptıklarından dolayı özür dileyen polis memuru bir süre sonra serbest bırakıldı.

Polis memuru hakkında soruşturma devam ederken, yerel medya, polis memurunun "Bulunduğum ortam daha önce yaşadığım ölümle sonuçlanan silahlı bir çatışmayı anımsattı, bu da saldırgan bir tutum sergilememe neden oldu" savunmasında bulunduğunu yazdı.

Ayrıca, polis memurunun avukatının savunmanın detaylarını paylaşmadığı belirtilirken, polis memurunun 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine değinildi.

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