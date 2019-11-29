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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.11.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Belçika eski Kralı 2. Albert'a temyiz mahkemesi şoku

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Belçika eski Kralı 2. Albert'a temyiz mahkemesi şoku

Brüksel'de Belçika eski Kralı 2. Albert'in, kızı olduğunu öne süren Delphine Boel'un açtığı dava sonucu DNA testine itirazı için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

Kral 2. Albert’in babalık testine itirazı için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi. Yargıtay, Belçika eski Kralı 2. Albert'in gayri meşru çocuğu olduğunu iddia eden Delphine Boel ile ilgili olarak babalık testine girme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına dair Temyiz Mahkemesine yaptığı başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Yargıtay, eski kralın Brüksel Temyiz Mahkemesine yaptığı temyiz başvurusunu incelemeye tabii tutulduğunu sonuç olarak eski Kral 2. Albert’in DNA testine girmesi için mahkemenin verdiği kararın temyiz edilmesine gerek olmadığı kararına varıldığını duyurdu. Brüksel Temyiz Mahkemesinin gerekçeli kararının 13 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.

16 Mayıs’ta Brüksel Mahkemesi, eski Kral’ın Delphine Boel davasında DNA testine girmesine karar verdi. Bu testin sonuçlarının halka açıklanmayacağı konusunda garanti verildi. Kral ise bu teste girmeyi reddettiği için temyize gitti. Kral hali hazırda teste girmediği her gün için 500 euro para cezası ödemek zorunda kalıyor.
Delphine, 1968 yılında Barones Sybille de Selys Longchamps'in kızı olarak doğdu. Babası ise resmi olarak Jacques Böel olarak açıklandı. 1999 yılında Kral 2. Albert’in eşi Kraliçe Paola'nun izinsiz bir biyografisinde Delphine Böel’in Kral 2. Albert’in kızı olduğunu ima etti. Böel de Kral 2. Albert’e karşı ilk babalık davasını 2013 yılında açtı.

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