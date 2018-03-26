Batı’dan Rusya’ya zehir misillemesi
ESKİ Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasının ardından ABD ve Avrupa Birliği’nden Rusya’ya eşine çok rastlanmayan bir tepki geldi.
ABD ve bazı AB ülkeleri koordine bir adım atarak çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı. Rusya’ya en sert tepki ABD’den geldi. ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme ve Seattle’daki Rus Konsolosluğu’nu kapatma kararı aldı. 28 AB üyesi ülkeden 16’sı da çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
TÜRKİYE KATILMADI
Avrupa kanadındaki kararı, AB ile Türkiye arasındaki liderler buluşması için Bulgaristan’ın Varna kentinde bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk açıkladı. Tusk, önümüzdeki günlerde ve haftalarda, aralarında yeni sınır dışı kararlarının da yer alabileceği, koordineli ek önlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler arasında; Fransa, Almanya, Romanya, İsveç, Polonya, Çekya, Litvanya, Hollanda, Danimarka, İtalya, Letonya, Estonya, Macaristan, İspanya Hırvatistan ve Finlandiya bulunuyor. Norveç, Ukrayna, Arnavutluk ve Kanada da benzer karar alırken, Türkiye’den konuya ilişkin açıklama Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Rusya’ya herhangi bir yaptırım kararı almayı düşünmediklerini açıkladı. Dışişleri ise, Skripal’e yönelik saldırıyı kınadı.
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