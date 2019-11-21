Başbakandan satılık
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson’ın başkent Londra’nın Islington bölgesinde bulunan 5 katlı evi 3.75 milyon sterline (yaklaşık 27.5 milyon TL) satışa çıkarıldı.
Johnson’ın eski eşi Marina Wheeler ile birlikte yaşadığı ev ikinci dereceden listelenmiş binalar arasında. İngiltere’de listelenmiş binalar ‘özel mimari ya da tarihi önemdeki binaların nizami listesi’ne dahil yapılar olarak gösteriliyor. Listelenmiş bir yapı yerel otoritelerden izin almaksızın yıkılamaz, genişletilemez ya da yapıda değişiklik yapılamaz.
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