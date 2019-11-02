Banksy mi? Ünlü sokak sanatçısını çalışırken gösterdiği iddia edilen fotoğraflar yayımlandı
Sokak sanatçısı Banksy'yi çalışırken gösterdiği iddia edilen fotoğraflar, menajeri Steve Lazarides tarafından yayımlandı. Fotoğraflarda ünlü sokak sanatçısının yüzü görülmüyor. Banksy, şimdiye kadar kimliğini gizli tutmayı başarmıştı.
Eski menajeri ve fotoğrafçısı Steve Lazarides tarafından çekilen fotoğraflarda, Banksy olduğu belirtilen kişi farklı yerlerde ünlü grafitileri üzerinde çalışırken görülüyor, ancak hiçbirinde sanatçının yüzü görünmüyor.
Lazarides, ünlü sanatçı ile 10 yıldan uzun bir süre birlikte çalıştı.
Banksy, şimdiye kadar kimliğini gizli tutmayı başardı.
Lazarides, Banksy ile "11 olağanüstü yıl boyunca birlikte çalıştığını ve bu süreçte birkaç kanun da dahil olmak üzere, kurallar kitabındaki tüm kuralları yıktıklarını" söyledi.
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