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Balmumu Tom’un ‘kalbi’ ziyaretçiler için ‘atıyor’
Hürriyet Haber
09.02.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:
Londra’nın dünyaca ünlü balmumu heykeli müzesi Madame Tussauds’un artık yeni bir üyesi var: Tom Hardy. İngiliz aktörün balmumu heykeli dün müzedeki yerini alırken, Emily Denton ve Eli Anguelova adlı iki manken, bir stetoskopla Tom Hardy ile poz verdiler.
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