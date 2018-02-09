Balmumu Tom’un ‘kalbi’ ziyaretçiler için ‘atıyor’

Londra’nın dünyaca ünlü balmumu heykeli müzesi Madame Tussauds’un artık yeni bir üyesi var: Tom Hardy. İngiliz aktörün balmumu heykeli dün müzedeki yerini alırken, Emily Denton ve Eli Anguelova adlı iki manken, bir stetoskopla Tom Hardy ile poz verdiler.

Stetoskopun nedeniyse balmumu da olsa Hardy’nin ‘atan bir kalbe’ sahip olmasıydı. Böylece 40 yaşındaki ödüllü İngiliz oyuncu, canlıya en yakın balmumu olarak müze tarihine geçti.