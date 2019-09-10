Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye tepki: Türkiye’nin planı hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bu süreçte özellikle Rum tarafından sürekli farklı öneriler geldi.

Sonuç odaklı bir müzakereye gitmemiz lazım. Bizim için ve Kıbrıs Türkleri için kırmızı çizgiler var.

Bizim adada yaptığımız ziyaret kapsamında vurguladığımız budur. Her zaman çözüm istedik. Ama hiçbir şeye yaşanmayan Rum tarafı var.

Laf olsun diye müzakereye başlamanın anlamı yok.

ABD ile müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı. Bir ortak harekat merkezi kurulacaktı. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik. Uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gördük.

ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini düşünüyoruz. ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır. Türkiye'nin planı hazır.

Eğer bu iş birliğinden bir iş çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl YPG ve DEAŞ'tan bölgeleri temizlediysek bu bölgeleri de temizleriz.

ABD ile çalışmak istedik ama şu an tavırları daha çok YGP/PKK yanlısı bir tavırdır.