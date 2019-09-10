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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
10.09.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye tepki: Türkiye’nin planı hazır

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu teröre karşı iş birliği için ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini söyleyerek "ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır. Türkiye'nin planı hazır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bu süreçte özellikle Rum tarafından sürekli farklı öneriler geldi. 

Sonuç odaklı bir müzakereye gitmemiz lazım. Bizim için ve Kıbrıs Türkleri için kırmızı çizgiler var. 

Bizim adada yaptığımız ziyaret kapsamında vurguladığımız budur. Her zaman çözüm istedik. Ama hiçbir şeye yaşanmayan Rum tarafı var. 

Laf olsun diye müzakereye başlamanın anlamı yok. 

ABD ile müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı. Bir ortak harekat merkezi kurulacaktı. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik. Uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gördük.

ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini düşünüyoruz. ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır. Türkiye'nin planı hazır.

Eğer bu iş birliğinden bir iş çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl YPG ve DEAŞ'tan bölgeleri temizlediysek bu bölgeleri de temizleriz. 

ABD ile çalışmak istedik ama şu an tavırları daha çok YGP/PKK yanlısı bir tavırdır. 

 

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