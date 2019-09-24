Bakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek
GeriDünya Bakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
24.09.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) Suriyeler konusunda Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirme çağrısında bulunarak, İdlib'deki insani durumdan en çok etkilenen ülkenin Türkiye olacağını ve oluşabilecek bir mülteci dalgasını kaldıramayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu toplantıları kapsamında AB tarafından düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda konuştu.

Suriye'deki insani krize ilişkin martta Brüksel Konferansı düzenlediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, o zamandan bu yana Suriyelilerin acılarının daha da arttığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "İdlib'e bakın. Gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen Türkiye olacaktır. Zaten 4 milyon insanı kabul ederek kapasitemizin üzerine çıkmış bulunuyoruz. Şimdi 300 bin Suriyeli İdlib'den kapımıza dayanmış." ifadesini kullandı.

İdlib'in nüfusunun, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfusuna yakın olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, böyle bir dalgayı kaldıramayacaklarının altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek

"TÜRKİYE'YE VADEDİLEN MİKTARIN YÜZDE 95'İ FRIT KAPSAMINDA HESAPLANMIŞ"

Bakan Çavuşoğlu, AB ve diğer ülkelerin, Türkiye'nin mültecilere yönelik yardımlarından övgüyle bahsettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin mülteciler için 40 milyar dolar harcama yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu noktada "bulunulan vaatlerin Türkiye'nin bugüne dek yaptıklarının çok gerisinde" kaldığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, AB'nin, Brüksel Konferansları kapsamında yaptığı taahhütleri Türkiye'ye yapılan yardımlar kapsamına almasını da eleştirerek, "Son Brüksel Konferansının finansal izleme dokümanında Türkiye'ye yapılması taahhüt edilen miktarın yüzde 95'i FRIT (Türkiye’deki Mültecilere Yardım) kapsamına alınarak hesaplanmış. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü FRIT zaten AB'nin 18 Mart mutabakatı kapsamında yaptığı taahhüdün bir parçasıdır." diye konuştu.

Aralıkta Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumunun mültecilere yardım konusunda iyi bir fırsat olacağına işaret eden Çavuşoğlu, mültecilere yardımın ahlaki sorumlulukları olduğunu, dolayısıyla daha güçlü, somut ve sürdürülebilir destek beklediklerini yineledi.

Dün yayımlanan belgenin Türkiye'ye ilişkin bölümünde, Türkiye'ye 2019'da 2,9 milyar dolar yardımda bulunulduğu, bu yardımın 2,7 milyar dolarının FRIT kapsamında olduğu ortaya konmuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek

"GEREKLİ ŞARTLAR SAĞLANIRSA SURİYELİLER DÖNMEYE İSTEKLİ"

Çavuşoğlu, mali yardımların önemli olduğuna ancak masada başka sorunların da bulunduğuna dikkati çekerek, "AB üyelerinin mülteciler için daha çok yerleştirme alanı açması ve üçüncü ülke çözümlerini genişletmesi gerekir. Aynı zamanda güvenli ve gönüllü dönüş konusuna odaklanmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Suriye'ye dönüşlerin sağlanması için krize sürdürülebilir siyasi bir çözüm getirilmesinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"(Suriye) Anayasa Komitesinin kuruluş sürecini tamamladığımızı memnuniyetle ifade ediyorum. Siyasi çözüme yönelik en önemli adımdır. Türkiye'nin diğer Astana garantörlerinin kolektif çabaları bu belirleyici başarıyı getirdi. Siyasi süreci hızlandırırken aynı zamanda Suriye'de güvenlik koşulları ve sivil altyapıları sağlamamız gerekir ki Suriyeliler dönmeye istekli olsun."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece mülteci kabulünde değil bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki çabalarına da dikkat çekerek, "Şu ana kadar 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörle mücadele operasyonlarımız sayesinde güvenliğin sağlandığı bölgelere döndü. Bu da gerekli şartlar sağlanırsa Suriyelilerin dönme konusunda istekli olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek

TÜRKİYE'DEN MÜLTECİ KONFERANSI

Türkiye'nin, Ürdün, Lübnan ve Irak ile Suriyelilerin dönüşüne ilişkin uluslararası bir mülteci konferansı düzenlemeyi planladığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, başta AB ülkeleri olmak üzere meseleyle ilgili ülkeleri bu konferansta görmek istediklerini belirti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile AB'nin mülteciler konusundaki iş birliğinin önemli olduğunu, krizin henüz bitmediğini aksine başka bir noktaya evrildiğini kaydetti.
Türkiye'nin Suriyelilere yardım etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin aynı zamanda Suriye'ye yardımın ana koridoru olduğuna vurgu yaptı.
Çavuşoğlu, "BM'nin Suriye'ye sınır ötesi insani yardımlarının çoğu bizim ülkemiz üzerinden yapılıyor. Bu da BM'nin Suriye'ye sağladığı tüm uluslararası insani yardımlarının yüzde 31'ine tekabül ediyor." diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
BM'den uyarı: Silahlı çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM paylaşımı
İspanya'da "diktatör Franco'nun mezar yerini değiştirme" kararı
Kenya'da Türk iş adamları altın dolandırıcılarına 100 binlerce dolar kaptırdı