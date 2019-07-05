Bahamalar açıklarında helikopter düştü
Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Bahamalar'daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.
Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.
Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.
BREAKING Coal billionaire Chris Cline killed in helicopter crash hours before his birthday https://t.co/3THCj0JGCY pic.twitter.com/NSlEvBmIC2— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 5 Temmuz 2019
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