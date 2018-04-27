Aziz Sancar KKTC'de konuştu: 'Türkleri adamdan saymıyorlar, saydıracağız'
Konferans vermek üzere KKTC’ye gelen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Ada’da siyaset ve üniversite çevrelerinin büyük ilgisi ile karşılandı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından da kabul edilen Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki konferansta, “Siyasetçi değilim, ama KKTC’nin her Türk’ün kalbinde özel bir yeri var. Ben Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız” dedi.
Osmanlı turası desenli kravatı, Atatürk ve KKTC bayrağı rozetleriyle dikkatleri çeken Sancar, üniversite yönetiminden altın anahtar ve onur ödülü aldı.
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