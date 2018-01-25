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    Azeri vekilden alkışlanan çıkış

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Zeytin Dalı harekâtına destek verdi, konuşmasını “Yaşasın bir millet, iki devlet” diye paylaştı.

    Bazı meclis üyelerinin harekatın AKPM’nin raporunda “istila” şeklinde tanımlanması önerisine itiraz ederek söz alan Seyidov konuşmasında şunları söyledi:

    “Burada bazen çok tuhaf yaklaşımlar görüyorum. Hepimiz bugün terörden çektiğimizi biliyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan… Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir. Ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine raporumuzda ‘istila’ veya ‘müdahale’ diyemeyiz. Türkiye’nin yaptığı, iki terör örgütü olan DAEŞ ve PKK ile mücadeledir. Bunlar Avrupa insanlık için büyük tehditlerdir. Türkiye de bu tehdidi bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Hayır bayanlar baylar, bu harekâta istila denemez. Türkiye’nin bugün desteğimize ihtiyacı var. Terörle baş etmenin tek yolu budur ve Türkiye’nin bunu başaracağını umuyorum.”

    Seyidov bu konuşmasını sosyal medya hesaplarında “Yaşasın bir millət, iki dövlət” diyerek paylaştı.

     

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    Etiketler: Samad Seyidov
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