Azerbaycan’da “Kanlı Ocak” katliamının kurbanları anıldı

Azerbaycan’da 1990 yılında yaşanan ve tarihe “Kanlı Ocak” olarak geçen “20 Ocak” katliamının kurbanları anıldı. Sabah erken saatlerde başlayan anma törenine Azerbaycan’ın birçok bölgesinden gelen vatandaşlar katıldı. Şehitlik ziyareti için Bakü ve Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden gelenler, şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturarak mezarlara kırmızı karanfiller bıraktı. Azerbaycan’da 20 ocak olaylarının 29. yıl dönümünde şehit olanların anısına saat 12.00’de trafik akışı 1 dakikalığına durdu. Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, trenler ve otobüsler siren ve kornalar ile şehitleri anarken, askeri kışlalarda ve devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve diplomatlar ise sabah saatlerinde Şehitler Hiyabanı’na gelerek 20 Ocak faciasının kurbanlarının mezarlarını ziyaret edip, şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Yoğun katılım ve güvenlik nedeniyle şehitliğe çıkan bütün sokaklar ulaşıma kapatıldı. Dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için de Azerbaycan’ın yabancı ülkelerdeki büyükelçilikleri, diplomatik temsilcilikleri ve Azerbaycan toplulukları tarafından da anma törenleri yapıldı.

20 Ocak şehitlerini anmak için torunuyla birlikte gelen Sahib Akberov, “20 Ocak halkımıza karşı yapılan en büyük faciadır. Halkımız kendi bağımsızlığı uğrunda mücadele ediyordu. Sovyetler Birliği bu bağımsızlığı engellemek için böyle bir facia yaptı. Halkımız çok büyük felaket yaşadı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimiz bağımsızlığımız uğrunda, bugünkü Azerbaycan halkının bağımsızlığı uğrunda kendi canlarını kurban verdiler. Onlar hiçbir zaman unutulmuyor ve hiçbir zaman unutulmayacak” diye konuştu.

20 Ocak katliamını büyüklerinden öğrendiğini belirten Ali Rızayev, ”Buraya gelmek benim borcum. Çünkü bu insanlar bizim için şehit oldu ve eminim ki onların yerinde biz olsaydık onlar da bizim mezarlarımıza gelip bizi ziyaret ederlerdi” ifadelerini kullandı.

20 OCAK KATLİAMI

Azerbaycan’ın bağımsızlık için mücadelesi sırasında 20 Ocak 1990’da Bakü’de, Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan’ın işgalci girişimlerine ve eski SSCB yönetiminin buna göz yummasına karşı sokak ve meydanlara çıkan halka karşı SSCB ordusunun askeri güç ile karşı koyması büyük facia ile sonuçlanmıştı. 19-20 Ocak 1990 gecesi önceden olağanüstü hal ilan edilmeden SSCB ordusu Azerbaycan’a karşı askeri operasyonlara başlamıştı. 137 kişi hayatını kaybetmiş, 744 kişi ağır yaralanmış, 841 kişi ise yasa dışı şekilde gözaltına alınmıştı.