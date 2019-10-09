Azerbaycan’da başbakan değişti
AZERBAYCAN’da dün istifa eden eski başbakan Novruz Memmedov’un yerine Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov getirildi.
Azerbaycan basını Memmedov’un istifasının ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Asadov’u başbakanlık için önerdiğini ve meclisin de oylama sonucu oybirliği ile başbakanlığı onayladığını yazdı. Nahçıvan’da 30 Kasım 1956’da doğan, Moskova Halk Ekonomisi Enstitüsünden 1978’de mezun olan Asadov, Sovyetler döneminde Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nde çeşitli görevlerde bulundu. 1995’te milletvekili seçilen Asadov, 1998’e Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı. Asadov, 2012’den itibaren aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Nisan 2018’de göreve gelen Memmedov’un istifa gerekçesi açıklanmadı.
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