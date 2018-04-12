Azerbaycan kararını verdi
AZERBAYCAN’da dün cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Yeni Azerbaycan Partisi’nin (YAP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (56), oyların yüzde 85’ten fazlasını alarak dördüncü kez seçildi. Merkez Seçim Komitesi, katılım oranını yüzde 75 olarak açıkladı.
Büyük muhalefet partilerinin adil olmayacağı gerekçesiyle boykot ettiği seçimlerin ardından Aliyev, yedi yıl daha ülkeyi yönetecek.
Aliyev, insan hakları kuruluşları ve muhalifler tarafından otoriterlik ve karşıtlarını baskı altına almakla suçlanıyor. YAP’ın üst düzey isimlerinden Ali Ahmedov, ilk sonuçların ardından “Seçmenler doğru karar verdi” açıklaması yaptı.
Sandık çıkış anketlerinin açıklanmasıyla YAP destekçileri parti merkezi önünde toplanarak kutlamalara başladı.
İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Aliyev’e tebrik telefonu açtı.
Seçimde sekiz aday yarışmıştı.
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