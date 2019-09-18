AYM’ye bireysel başvuru en büyük başarınız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAYM’ye bireysel başvuru en büyük başarınız
GeriDünya AYM’ye bireysel başvuru en büyük başarınız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İpek YEZDANİ/STRASBOURG
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AYM’ye bireysel başvuru en büyük başarınız

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
AYM’ye bireysel başvuru en büyük başarınız

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği koltuğunu bırakmaya hazırlanan Thorbjorn Jagland, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin insan hakları alanındaki en büyük başarı hikâyesinin, Avrupa Konseyi’nin tavsiyesiyle Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurulara açık hale getirilmiş olması olduğunu ifade etti.

AVRUPA Konseyi Genel Sekreterliği görevinde 10 yılı dolduran Thorbjorn Jagland, konseyin kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin, insan hakları alanındaki en büyük başarı hikayesinin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Avrupa Konseyi’nin de tavsiyesiyle bireysel başvurulara açık hale getirilmiş olması olduğunu söyledi. Jagland, “Tabi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Anayasa’da yer alması da bunun bir parçası. Bu sayede insanlar hak ihlallerinde artık direkt Anayasa Mahkemesi’ne başvurabiliyorlar. Anayasa Mahkemesi, bu şekilde binlerce bireysel davaya baktı” dedi. Jagland’ın görevine veda etmeden önce Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yaptığı son konuşmasını Türk basınından sadece Hürriyet izledi.

BİREY LEHİNE KARAR ÇIKIYOR

Konuşmasının ardından Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Jagland, Türkiye’de hâlâ insan haklarıyla ilgili zorlukların yaşandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Türkiye’yle yargı reformu gibi bazı konularda önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar henüz tamamen bitmedi. Şu anda AİHM’de Türkiye’den çok fazla başvuru var. Ancak burada önemli olan şu: Çok yakın zamanda Türkiye’deki Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurularda, mahkemenin bireylerin lehine kararlar verdiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye Anayasası’nda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bağlayıcı olduğu yazıyor. Bu nedenle de Anayasa Mahkenmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bakarak karar aldı.”

Türkiye’de özellikle ifade özgürlüğüne ilişkin sorunların çözümü için Türk yetkililerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Jagland, “İfade özgürlüğü nedeniyle cezaevine girmiş, parmaklıklar arkasında çok fazla insan var, bunun sebebi de bu konuda yanlış kanunların bulunması. Ancak Türk yetkililer bu konuda bizimle çalışmaya istekliler ve istekli olmaya da devam edeceklerini umuyorum” diye konuştu.

YÜZDE 70’İ 7 ÜLKEDEN

Thorbjorn Jagland, konuşmasındaysa, görevi esnasındaki AİHM istatistiklerine göre mahkemeye yapılan insan hakları ihlallerine ilişkin başvuruların toplam yüzde 70’inin, 47 üye ülkenin bulunduğu Avrupa Konseyi’nde sadece 7 ülkeden geldiğini söyledi. Jagland, “Göreve başlar başlamaz ilk iş olarak insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin 14 numaralı protokolün Rusya tarafından kabul edilmesi için Moskova’ya gittim. Birkaç hafta sonra Rusya, 14 numaralı protokolü onayladı. Daha sonra bunu İzmir’de, Brighton’da, Brüksel’de, Kopenhag’da ve Helsinki’de düzenlediğimiz konferanslar izledi” dedi. 

AİHM KARARLARINA UYMAK GEREKİYOR

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, görevi süresince yapılan reformlar sayesinde AİHM’deki yaklaşık 150 bin olan dava sayısının 60 bine düştüğüne dikkat çekti. Görevdeyken bazı ülkelerin ulusal meclislerinin ve anayasalarının AiHM kararlarının uygulanmasını engellemeye yönelik teşebbüslerde bulunduklarını vurgulayan Jagland, “Uluslararası anlaşmalara yönelik Viyana Konvansiyonu’na göre üye ülkelerin, alınan bu kararları iyi niyetle uygulaması gerekiyor. Yani Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin hiç biri AİHM kararlarının uygulanmasına karşı karar alamaz. Eğer alırsa, aynı zamanda Avrupa Konseyi’ne üye olmayı sürdüremez” diye konuştu.

 

 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Ruslar gemiye el koydu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı
Netanyahu'nun partisinden 'acil' toplantı kararı