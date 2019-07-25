‘Ay ayakkabısı’na tam 437 bin dolar
ABD’li spor ürünleri firması Nike’ın 1972 Yaz Olimpiyatları için yalnızca 12 çift ürettiği özel yapım ‘Moon Shoe (Ay ayakkabısı)’, açık artırmada tam 437 bin 500 dolara alıcı buldu.
Sotheby’s Müzayede Evi’nin New York’ta düzenlediği açık arttırmada 1972 üretimi spor ayakkabıyı, koleksiyoncu Miles Nadal’ın aldığı ve Toronto’daki özel müzesinde sergilemeyi planladığı belirtildi. Nadal, geçen hafta da 850 bin dolarlık nadir spor ayakkabı almıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle