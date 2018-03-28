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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
28.03.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Avusturya'daki peçe yasağı Asyalı turistleri bile etkiledi...

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Avusturya'daki peçe yasağı Asyalı turistleri bile etkiledi...

Avusturya'da geçen yıl Ekim ayında uygulanmaya başlayan peçe yasağı nedeniyle, polisin toplam 29 vaka hakkında işlem yaptığı ancak bunların yalnızca 4'ünün peçe ile ilgili olduğu açıklandı.

Polisin yasa nedeniyle hayvan kostümü giyenlere ve kayak maskesi takanlara da müdahale etmek zorunda kaldı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yasadan, Viyana Havalimanı'na iniş yapan ve çevre kirliliği maskesi takan bir grup Asyalı da etkilendi.

Habere göre, havalimanı polisi Asyalı turistlerden kirlilik maskelerini çıkarmalarını istemek zorunda kaldı.

Bir başka olayda ise Avustruya polisinin, parlamento binası önündeki bir çekimde yer alan maskota müdahale ettiği belirtiliyor.

Polis burada da maskottan, maskotluk maskesini çıkarmasını istedi.

Avusturya polis sendikasından Hermann Greylinger yaşanan hukuki karmaşayı, "Eğer bu yasa radikal islamla mücadeleye destek için çıkarıldıysa ancak şunu söyleyebilirim ki bu yasa bozuk" diyerek yorumladı.

Greylinger birçok polisin yasayı uygulamaktan kaçındığını da söyledi.

Avusturya İçişleri Bakanı koltuğunda oturan ve İslam karşıtı birçok kampanya sloganının yaratıcısı olan Herbert Kickl, yasa kapsamında yalnızca 2 gözaltı yapıldığını açıklamıştı.

Ülkede peçe yasağına taraftar olanlar, bunun "Avusturya kültürel değerlerini korumak amacı" taşıdığını savunuyor.

Bir başka kesim de yasağı, İslam dinine karşı ülkede gelişen tahammülsüzlüğün parçası olarak görüyor.

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