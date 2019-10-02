Avustralya Başbakanı’ndan da yardım istedi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerinde olası rakipleri arasındaki Joe Biden’ın oğlunun bu ülkedeki faaliyetlerinin soruşturulmasını talep ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison’dan da Rusya’nın 2016 seçimlere müdahale ettiğine dair soruşturmaya destek istediği iddia edildi.
ABD’de Özel Savcı Robert Mueller, Rusya’nın 2016 seçimlerine Trump lehine müdahale ettiğine dair bir soruşturma yürütmüş, Rusya’nın manipülasyonu olduğunu belirtmiş, ancak bir suçlama yöneltmemişti.
New York Times’a göre, Trump, Morrison’dan Avustralya’nın ABD Adalet Bakanı William Barr’a yardım etmesini istedi. 2016 seçimlerinde Trump’ın kampanya ekibinde yer alan George Papadopulos, eski Avustralya Dışişleri Bakanı Alexander Downer’a Rusya’nın Trump’ın Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton’ın seçilmesine zarar verecek binlerce çalıntı maile ulaştığını söylemiş. Downer ise bunu FBI’a ihbar etmişti. İşte Trump bu konuda Morrison’dan yardım talep etmiş.
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