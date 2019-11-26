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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa'nın hazinesi çalındı

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Avrupa'nın hazinesi çalındı

Avrupa’nın en geniş koleksiyonuna sahip Almanya’daki Yeşil Kasa Müzesi’nde soygun şoku. Hırsızların mücevher bölümünü hedef aldığı müzede 1 milyar Euro’luk maddi kaybın olduğu tahmin ediliyor.

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Avrupa’nın en pahalı sanat eserlerinin yer aldığı Yeşil Kasa Müzesi (Grünes Gewölbe) dün sabaha karşı soyuldu. Polis yetkilileri hırsızların, müzenin elektiriğinin soygundan önce çıkarılan bir yangınla sabote ettiğini belirtti. Soygunda 18’inci yüzyıldan kalma en az üç mücevherat takımının çalındığı belirtilirken müzedeki araştırmanın devam ettiği açıklandı.

Avrupanın hazinesi çalındı

PENCEREDEN GİRDİLER

Avrupa’daki en büyük mücevher ve tarihi eser koleksiyonuna ev sahipliği yapan ‘Yeşil Kasa Müzesi’nde soygun nedeniyle maddi zararın 1 milyar Euro’yu bulacağı iddia ediliyor. Alman Bild gazetesi, hırsızların mücevher bölümünün penceresinden girdikleri, her biri 37 parçadan oluşan 3 tarihi mücevher setini çalıdıklarını yazdı.

3 BİN ESER SERGİLENİYOR

Müze yöneticisi Marion Ackermann, çalınan eserlerin piyasada satılmasının imkânsız olduğunu söyledi. Müzede, mücevherlerin de dahil olduğu 3 bin kadar eser sergileniyor.

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