Avrupa'nın hazinesi çalındı
Avrupa’nın en geniş koleksiyonuna sahip Almanya’daki Yeşil Kasa Müzesi’nde soygun şoku. Hırsızların mücevher bölümünü hedef aldığı müzede 1 milyar Euro’luk maddi kaybın olduğu tahmin ediliyor.
Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Avrupa’nın en pahalı sanat eserlerinin yer aldığı Yeşil Kasa Müzesi (Grünes Gewölbe) dün sabaha karşı soyuldu. Polis yetkilileri hırsızların, müzenin elektiriğinin soygundan önce çıkarılan bir yangınla sabote ettiğini belirtti. Soygunda 18’inci yüzyıldan kalma en az üç mücevherat takımının çalındığı belirtilirken müzedeki araştırmanın devam ettiği açıklandı.
PENCEREDEN GİRDİLER
Avrupa’daki en büyük mücevher ve tarihi eser koleksiyonuna ev sahipliği yapan ‘Yeşil Kasa Müzesi’nde soygun nedeniyle maddi zararın 1 milyar Euro’yu bulacağı iddia ediliyor. Alman Bild gazetesi, hırsızların mücevher bölümünün penceresinden girdikleri, her biri 37 parçadan oluşan 3 tarihi mücevher setini çalıdıklarını yazdı.
3 BİN ESER SERGİLENİYOR
Müze yöneticisi Marion Ackermann, çalınan eserlerin piyasada satılmasının imkânsız olduğunu söyledi. Müzede, mücevherlerin de dahil olduğu 3 bin kadar eser sergileniyor.
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