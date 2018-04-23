Avrupa'dan 24 Haziran temennisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL  
23.04.2018 - 23:56, Son Güncelleme:

Avrupa'dan 24 Haziran temennisi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa'dan 24 Haziran temennisi

Türkiye hakkında geçen hafta en eleştirel raporunu açıklayan Avrupa Birliği Komisyonu’ndan önemli bir seçim mesajı geldi.

AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, seçim kampanyası döneminde Türkiye ile Birlik ülkeleri arasında yeniden gerginlik yaşanmamasını dilediğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Hahn, seçim kampanyasındaki tonun büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin kampanyayı nasıl yürüteceğine bağlı olduğunu belirtti. Seçime gidilme kararında ekonomi bağlantılı unsurların da etkili olduğunu düşündüğünü dile getiren Hahn, “Ekonomik açıdan istikrarsız bir Türkiye bizim çıkarımıza değil” dedi. 

‘TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ KOMŞU’
Türkiye’nin yaşanan olumsuzluklara rağmen AB açısından önemli bir stratejik komşu olmayı sürdüreceğini belirten Hahn, parlamenterlerin mevcut durumda üyelik müzakerelerinin devamını sorgulayan sorularına ise, “Üye ülkelerin pozisyonları belli. Sadece bir ülke müzakerelerin bitirilmesini istiyor. Geri kalan ülkelerin tamamı müzakerelerin devamından ve kapıların kapatılmamasından yana” yanıtını verdi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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