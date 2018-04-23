Avrupa'dan 24 Haziran temennisi
Türkiye hakkında geçen hafta en eleştirel raporunu açıklayan Avrupa Birliği Komisyonu’ndan önemli bir seçim mesajı geldi.
AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, seçim kampanyası döneminde Türkiye ile Birlik ülkeleri arasında yeniden gerginlik yaşanmamasını dilediğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Hahn, seçim kampanyasındaki tonun büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin kampanyayı nasıl yürüteceğine bağlı olduğunu belirtti. Seçime gidilme kararında ekonomi bağlantılı unsurların da etkili olduğunu düşündüğünü dile getiren Hahn, “Ekonomik açıdan istikrarsız bir Türkiye bizim çıkarımıza değil” dedi.
‘TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ KOMŞU’
Türkiye’nin yaşanan olumsuzluklara rağmen AB açısından önemli bir stratejik komşu olmayı sürdüreceğini belirten Hahn, parlamenterlerin mevcut durumda üyelik müzakerelerinin devamını sorgulayan sorularına ise, “Üye ülkelerin pozisyonları belli. Sadece bir ülke müzakerelerin bitirilmesini istiyor. Geri kalan ülkelerin tamamı müzakerelerin devamından ve kapıların kapatılmamasından yana” yanıtını verdi.
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