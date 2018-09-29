Avrupa'da tehlikeli gelişme... Ordu teyakkuza geçti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.
Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi
Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.
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