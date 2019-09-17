Avrupa'da aşırı sıcaklar kapıda
Havanın yavaş yavaş soğumaya başladığı Avrupa kıtasının batısı önümüzdeki salı günü itibariyle Sahra Çölü'nden gelecek olan sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcak hava dalgasının etkisiyle beraber Batı Avrupa'nın genelinde hava sıcaklığının ortalama 30 derece ve üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BBC Hava Durumu servisinin aktardığı habere göre, Avrupa kıtasının batısı 24 Eylül salı günü itibariyle Afrika'dan gelecek olan sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
Sıcak hava dalgasının etkili olması beklenen Batı Avrupa'da ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak ortalama 30 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
Avrupa'nın orta ve doğu bölgelerinde etkili olmaya başlayan serin hava önümüzdeki hafta itibariyle yerini sıcak hava akımlarına bırakacak.
Batı Avrupa'yı etkisi altına alacak sıcak hava ile birlikte soğuk hava dalgasının Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye'ye doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.
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