Avrupa yargısından İsrail’i kızdıran karar
AVRUPA Birliği, İsrail’in yerleşim politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirmeyi sürdürürken Avrupa yargısından önemli bir karar çıktı.
AB Adalet Divanı (ABAD), İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında üretilen malların etiketlerinde menşei belirtilmesi gerektiğine hükmetti. İki İsrail şirketinin Fransa aleyhine açtıkları bir dava bağlamında verilen kararda, ‘Malların üzerindeki etiketlerde hangi yerleşim yerlerinden geldiği ve menşei belirtilmeli’ vurgusu yapıldı. ABAD, tüketicilerin işgal altındaki topraklarda üretilen ürünleri etik kaygılarla reddetme olasılığı bulunduğuna dikkat çekti. İsrail, ABAD’ın kararını ‘şiddetle reddettiğini’ belirterek dünyada 200’ün üstünde tartışmalı bölge olduğunu, buralara yönelik tek bir karar bile yokken İsrail’e yönelik bu kararı çifte standart olarak değerlendirdiğini açıkladı.
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