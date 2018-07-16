Avrupa sonunda vicdana gelebildi
Malta ile İtalya’nın liman açmayı reddetmesi üzerine tüm hafta sonunu açık denizde geçiren 450 göçmene İtalya’nın Sicilya Adası’na giriş izni çıktı.
BBC Türkçe’ye göre İtalyan hükümetinin göçmenlerin AB ülkelerine dağıtılması talebine olumlu yanıtlar gelince, göçmenleri taşıyan teknelerin Sicilya’nın Pozzallo Limanı’na demirlemesine izin verildi.
Balıkçı tekneleriyle Libya’dan yola çıkan 450 kadar göçmen, geçen cumartesi günü İtalyan mali polisi ve AB’nin Frontex misyonuna ait iki gemiye nakledilmişti.
DENİZDE ÜÇ GÜN
İtalya ve Malta sorumluluğu birbirlerine atınca, iki teknedeki yüzlerce göçmen tüm hafta sonunu denizde geçirmişti.
Acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 57 kadın ve çocuğun ardından, varılan anlaşmayla kalanlar da dün karaya ayak basabildi.
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