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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa Konseyi’ne kadın damgası

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Avrupa Konseyi’ne kadın damgası

Avrupa Konseyi’nde cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım atıldı. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Buric’in Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçilmesiyle birlikte örgütün üst yöneticilerinin tamamı kadın oldu. CHP milletvekili Selin Sayek Böke de oybirliğiyle AKPM’deki Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu’na Başkan Yardımcısı seçildi.

AVRUPA Konseyi (AK) Genel Sekreteri olarak 2009’dan bu yana görev yapan Thorbjorn Jagland’ın yerine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Maria Pejcinovic Buric’in (56) seçilmesiyle örgütte üst yöneticilerin tamamı kadın oldu. Genel Sekreterlik yarışında Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’e karşı mücadele eden Buric, oy kullanan 264 parlamenterden 159’unun oyunu almayı başardı. Reynders ise 105 oyda kaldı.

Jagland’dan görevi 18 Eylül’de devralacak olan Buric seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, örgütün 70 yıllık tarihinde bu göreve seçilen ikinci kadın olmasının AK’nin fiiliyatta da cinsiyet eşitliğinden yana olduğunu gösterdiğini söyledi. Buric, “Sizleri temin etmek isterim ki, Genel Sekreter olarak görev yaptığım sürece özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili olanlar başta olmak üzere tüm ayrımcılık konularına özellikle dikkat edeceğim” dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSU

Genel Sekreter olarak beş yıl görev yapacak Buric’in yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ve AK Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini-Dragoni’nin de kadın olması uluslararası örgütlerde örneğine pek rastlanmayan bir tablo oluşturdu. Bu isimlerin yanı sıra AK’nin prestijli makamlarından olan İnsan Hakları Komiseri olarak da Dunja Mijatoviç görev yapıyor. AKPM’nin 18 başkan yardımcısından 9’u da kadın. AK önümüzdeki dönemde cinsiyet eşitliği konusunda iddialı bir gündemle hareket etmeyi ve bu bağlamda kadınların siyasi alanda temsili başta olmak üzere çaba harcamayı hedefliyor.

SAYEK BÖKE’YE ÖNEMLİ GÖREV

AVRUPA Konseyi’nin üst yönetiminde kadın hâkimiyeti artarken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çatısı altındaki önemli siyasi gruplardan Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller (SOC) Grubu’nun Birinci Başkan Yardımcısı CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke oldu. Önceki gün göreve oybirliğiyle seçilen Sayek Böke, sosyal medya mesajında, “Eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi ve barış değerleriyle büyük dayanışmayı var eden İstanbul seçimlerinin ardından, sosyalist grubun başkan vekilliğine seçilmiş olmaktan büyük heyecan ve onur duyuyorum. Her şey dayanışmayla her yerde çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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