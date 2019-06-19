Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye ‘Zoraki’ yaptırım sinyali
Yıllardır Türkiye ile sorunlarını Avrupa Birliği’ni (AB) kullanarak çözmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ada açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunu Lüksemburg’da toplanan Genel İşler Konseyi gündemine taşıdı.
Toplantının ana başlıklarından olan genişlemeye ilişkin sonuç bildirisini veto etme tehdidinde bulunan Rumların, Yunanistan’ın da desteğiyle oluşturduğu baskı kısmen sonuç verdi. Buna göre, AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi, Türkiye’ye karşı uygun önlemlere ilişkin seçenekleri gecikmeksizin belirleyecek. GKRY, yaptırım olarak gümrük birliğinin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti sürecinin resmen dondurulması ve müzakerelerin sondaj çalışmalarıyla doğrudan ilişkilendirilmesi başlıklarını öne çıkarsa da AB, bu konuda uzlaşı olmadığının göstergesi olarak sonuç bildirisinde bu yönde vurgulara yer vermeyi kabul etmedi. Ancak AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın basın toplantısında olası önlemlere değinmesi formülü üzerinde anlaşıldı. Hahn, olası seçeneklerin Türkiye’ye yönelik mali yardımları ve üst düzey diyalog toplantılarını kapsayabileceğini açıkladı. AB aylardır Türkiye’ye karşı ‘uygun önlemler’ vurgusu yapsa da somut adım atmıyordu. Alınan son karar bu tutumu bir adım ileriye taşısa da kısa vadede yaptırım yoluna gidileceği anlamına gelmiyor.
‘TÜRKİYE AB’DEN UZAKLAŞIYOR’
Toplantıda Hürriyet’in taslağını geçen hafta yayınladığı Türkiye paragrafları da kabul edildi. Hahn, Türkiye’nin kendi kararlarıyla AB’den uzaklaşmayı sürdürdüğünü, bu nedenle de müzakerelerin fiilen donma halinin devam ettiğini söyledi.
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