Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye ‘Zoraki’ yaptırım sinyali

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvrupa Birliği’nden Türkiye’ye ‘Zoraki’ yaptırım sinyali
GeriDünya Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye ‘Zoraki’ yaptırım sinyali
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye ‘Zoraki’ yaptırım sinyali

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye ‘Zoraki’ yaptırım sinyali

Yıllardır Türkiye ile sorunlarını Avrupa Birliği’ni (AB) kullanarak çözmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ada açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunu Lüksemburg’da toplanan Genel İşler Konseyi gündemine taşıdı.

Toplantının ana başlıklarından olan genişlemeye ilişkin sonuç bildirisini veto etme tehdidinde bulunan Rumların, Yunanistan’ın da desteğiyle oluşturduğu baskı kısmen sonuç verdi. Buna göre, AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi, Türkiye’ye karşı uygun önlemlere ilişkin seçenekleri gecikmeksizin belirleyecek. GKRY, yaptırım olarak gümrük birliğinin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti sürecinin resmen dondurulması ve müzakerelerin sondaj çalışmalarıyla doğrudan ilişkilendirilmesi başlıklarını öne çıkarsa da AB, bu konuda uzlaşı olmadığının göstergesi olarak sonuç bildirisinde bu yönde vurgulara yer vermeyi kabul etmedi. Ancak AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın basın toplantısında olası önlemlere değinmesi formülü üzerinde anlaşıldı. Hahn, olası seçeneklerin Türkiye’ye yönelik mali yardımları ve üst düzey diyalog toplantılarını kapsayabileceğini açıkladı. AB aylardır Türkiye’ye karşı ‘uygun önlemler’ vurgusu yapsa da somut adım atmıyordu. Alınan son karar bu tutumu bir adım ileriye taşısa da kısa vadede yaptırım yoluna gidileceği anlamına gelmiyor.

‘TÜRKİYE AB’DEN UZAKLAŞIYOR’

Toplantıda Hürriyet’in taslağını geçen hafta yayınladığı Türkiye paragrafları da kabul edildi. Hahn, Türkiye’nin kendi kararlarıyla AB’den uzaklaşmayı sürdürdüğünü, bu nedenle de müzakerelerin fiilen donma halinin devam ettiğini söyledi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İki ülkede art arda iki büyük deprem
BM'den Mursi açıklaması
MSB'den ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
ABD'li NATO komutanından kritik Türkiye açıklaması