Avrupa Birliği'nden İsrail ve İran'a çağrı

İsrail ve Suriye'de İran'ın desteklediği güçler arasında şimdiye kadar yaşanan en ciddi çatışmada Suriye uçaksavarları Cumartesi günü bir İsrail savaş uçağını düşürmüştü.

Avrupa Komisyonu sözcüsü bugün olağan basın brifinginde, "Suriye genelinde yaşanan tırmanma, hafta sonunda İsrail sınırında gördüğümüz olay da dahil olmak üzere, ciddi ölçüde kaygı vericidir. Bu durum tehlikeli bir sıçramaya kolaylıkla yol açabilir" dedi.

Sözcü "Suriye'deki tarafları, müttefiklerini ve aynı zamanda bölgesel oyuncuları uluslararası hukuka uymaya, itidal göstermeye ve durumu tırmandırarak Suriye halkının acılarını devam ettirecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. Sözcü, Komisyon'un durumu yakından izlemeye devam ettiğini de belirtti.