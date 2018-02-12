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    Avrupa Birliği'nden İsrail ve İran'a çağrı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, İran ve İsrail arasında son dönemde yaşanan olaylar üzerine Suriye'de çarpışan taraflar ve bölgesel müttefiklerinin bölgede şiddetin daha fazla yayılmaması için itidal göstermeleri gerektiğini açıkladı.

    İsrail ve Suriye'de İran'ın desteklediği güçler arasında  şimdiye kadar yaşanan en ciddi çatışmada Suriye uçaksavarları Cumartesi günü bir İsrail savaş uçağını düşürmüştü.

    Avrupa Komisyonu sözcüsü bugün olağan basın brifinginde, "Suriye genelinde yaşanan tırmanma, hafta sonunda İsrail sınırında gördüğümüz olay da dahil olmak üzere, ciddi ölçüde kaygı vericidir. Bu durum tehlikeli bir sıçramaya kolaylıkla yol açabilir" dedi.

    Sözcü "Suriye'deki tarafları, müttefiklerini ve aynı zamanda bölgesel oyuncuları uluslararası hukuka uymaya, itidal göstermeye ve durumu tırmandırarak Suriye halkının acılarını  devam ettirecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. Sözcü, Komisyon'un durumu yakından izlemeye devam ettiğini de belirtti.

    Etiketler: son dakika , haberler
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