Avrasya’da işbirliği mesajı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı gönderdi. Putin tebriğinde, “Ankara ve Moskova’nın Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Kraliçe II. Elizabeth ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da aralarında bulunduğu liderlere yeni yıl mesajı gönderdi. Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği tebrik mesajında, “Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini” dile getirirken, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın deniz kısmında inşaat tamamlandı” ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara’nın ortak çabalarıyla Suriye’de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine yönelik inancını dile getiren Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” diye yazdı.
TRUMP’A BENZER ÇAĞRI
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre; Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik mesajında ise, “Washington yönetimiyle tüm alanlarda işbirliğine hazır olduklarını, böyle bir işbirliğinin dünyanın güvenliği açısından önemli olacağını” belirtti.
ESAD’A YENİ YILDA DA DESTEK SÜRECEK
Rusya lideri, Suriyeli mevkidaşına gönderdiği mesajda, Şam hükümeti ve halkına terörle mücadele, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına yönelik Moskova tarafından sağlanan desteğin süreceğini vurguladı. Putin, Suriye halkının en yakın zamanda barışçıl ve refah bir yaşama dönmesini umduğunu belirtti. Putin Japonya, Güney Kore, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, İsrail, Yunanistan, Macaristan ve Fransa liderlerine de yeni yıl tebriği gönderdi. Putin ayrıca FIFA Başkanı Giovanni Infantino ve Papa Françesko’yu da yeni yıldan dolayı kutladı.
PUTİN KAZANDI
Yeni yıl öncesi dünya liderleri arasında en ilginç şov, yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Geçen cumartesi akşamı Moskova’da Kızıl Meydan’da açılan buz sahaya çıkan Putin, çalışma arkadaşlarıyla hokey oynadı. Buz pistine 11 numaralı formayla çıkan Rusya lideri, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun verdiği pasla ilk golü de atan oyuncu oldu. Hokey maçı Putin’in takımının 14-10 galibiyetiyle tamamlandı. Maç öncesi Putin’in yeni yıl gecesi programı hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Devlet Başkanımızın özel bir programı yok. 31 Aralık günü de çalıştıktan sonra yeni yılı yakınlarıyla karşılayacak” dedi.
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