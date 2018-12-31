Avrasya’da işbirliği mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvrasya’da işbirliği mesajı
GeriDünya Avrasya’da işbirliği mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
31.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrasya’da işbirliği mesajı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Avrasya’da işbirliği mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı gönderdi. Putin tebriğinde, “Ankara ve Moskova’nın Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Kraliçe II. Elizabeth ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da aralarında bulunduğu liderlere yeni yıl mesajı gönderdi. Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği tebrik mesajında, “Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini” dile getirirken, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın deniz kısmında inşaat tamamlandı” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara’nın ortak çabalarıyla Suriye’de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine yönelik inancını dile getiren Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” diye yazdı.

TRUMP’A BENZER ÇAĞRI

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre; Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik mesajında ise, “Washington yönetimiyle tüm alanlarda işbirliğine hazır olduklarını, böyle bir işbirliğinin dünyanın güvenliği açısından önemli olacağını” belirtti.

ESAD’A YENİ YILDA DA DESTEK SÜRECEK

Rusya lideri, Suriyeli mevkidaşına gönderdiği mesajda, Şam hükümeti ve halkına terörle mücadele, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına yönelik Moskova tarafından sağlanan desteğin süreceğini vurguladı. Putin, Suriye halkının en yakın zamanda barışçıl ve refah bir yaşama dönmesini umduğunu belirtti. Putin Japonya, Güney Kore, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, İsrail, Yunanistan, Macaristan ve Fransa liderlerine de yeni yıl tebriği gönderdi. Putin ayrıca FIFA Başkanı Giovanni Infantino ve Papa Françesko’yu da yeni yıldan dolayı kutladı.

Avrasya’da işbirliği mesajı

 

PUTİN KAZANDI

Yeni yıl öncesi dünya liderleri arasında en ilginç şov, yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Geçen cumartesi akşamı Moskova’da Kızıl Meydan’da açılan buz sahaya çıkan Putin, çalışma arkadaşlarıyla hokey oynadı. Buz pistine 11 numaralı formayla çıkan Rusya lideri, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun verdiği pasla ilk golü de atan oyuncu oldu. Hokey maçı Putin’in takımının 14-10 galibiyetiyle tamamlandı. Maç öncesi Putin’in yeni yıl gecesi programı hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Devlet Başkanımızın özel bir programı yok. 31 Aralık günü de çalıştıktan sonra yeni yılı yakınlarıyla karşılayacak” dedi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

5 yıl aradan sonra ilk kez

ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme" açıklaması

İsim vermeden sert tepki verdi: İki yüzlülük

Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme