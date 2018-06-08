Atina’ya ‘geri kabul’ hamlesi
Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 askerin Türkiye’nin talebine rağmen iade edilmeyip, tümünün serbest bırakılması üzerine Ankara’dan “geri kabul” hamlesi geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la yapılan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı. Diplomatik çevreler ise AB ile yapılan mülteci anlaşmasının bu karardan etkilenebileceği yorumunu yaptı.
ANTALYA’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan’da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri sonrası bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Yunanistan’ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan’dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan’a Batı’dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan’la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan’a yönelik çalışmalarımız devam edecek.”
MÜLTECİ ANLAŞMASI
FETÖ’ye yönelik ABD’ye usulüne uygun şekilde talep ve delilleri ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun son görüşmesinde, Türkiye’den gelecek delilleri ciddi şekilde ele aldıklarına yönelik söylemleri olduğunu kaydetti.
MUTABAKAT ETKİLENEBİLİR
Hürriyet’e bilgi veren bir yetkili, Yunanistan ile yapılan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulmasının, AB ile yürütülen mülteci mutabakatını etkileyeceğini söyledi. Yetkili, Avrupa’ya gitmek üzere Türkiye’den Yunanistan’a geçen mültecilerin geri dönüşlerinin, Yunanistan’la yapılan ikili anlaşma üzerinden uygulandığını hatırlattı. AB topraklarına Türkiye üzerinden giren kişilerin geri gönderilmesini öngören Geri Kabul Anlaşması 2014’te kabul edilmişti. Ancak, anlaşmanın, Türk vatandaşı olmayan göçmenlerin de Türkiye’ye iadesini öngören son bölümü yürürlüğe girmedi.
Ankara ile Brüksel arasındaki mülteci mutabakatı çerçevesinde, 18 Mart anlaşmasından bu yana Türkiye’den Yunan adalarına kaçak yollardan geçtiği tespit edilen ve Yunanistan’da iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacılar Türkiye’ye geri gönderiliyor. Türkiye ile AB arasında iki yıl önce imzalanan geri kabul anlaşması Avrupa’ya gelen mülteci sayısının düşmesini sağladı. Ancak bu mültecilerin iadeleri şu ana kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili bir mutabakata dayanıyordu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki, geçmişi 2002 yılına dayanan geri kabul anlaşması, 2016 yılında revize edilmiş, AB ile mutabakata uygun hale getirilmişti.
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