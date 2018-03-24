Atina üç FETÖ’cüye giriş izni vermedi
Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüleri örgütlemek amacıyla ABD’den gelen 3 kişilik bir heyete ‘milli güvenlik’ nedenleriyle ülkeye giriş izni verilmedi.
Adları açıklanmayan 3 FETÖ’cü ABD’ye dönmek zorunda kaldı. Yunan Kathimerini gazetesine göre, Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüler için altyapı oluşturmak amacıyla, Türk asıllı ABD vatandaşı 3 kişi geçen pazartesi günü Atina Elefterios Venizelos Havalimanı’na geldi. 3 FETÖ’cü, Yunan polisine “sivil toplum örgütü üyeleri” ve “Yunanistan’da gayrimenkul satın almakla ilgilenen emlak şirketi personeli” olduklarını söylediler. Kathimerini gazetesi, söz konusu 3 kişinin, Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüler için kalacak ev bulmak gibi yardımlar sağlamak amacıyla Atina’ya geldiklerini belirtti. Havalimanındaki sorgulamalarında FETÖ’cü olduklarını kabul eden 3 kişi, Yunanistan’a girmelerine izin verilmeyince, geçen salı günü ABD’ye döndü.
GEREKÇE MİLLİ GÜVENLİK
Kathimerini gazetesi, “Yunan hükümeti yetkililerine göre FETÖ’cülerin ülkede örgütlü bir ağ kurmaları, Yunanistan’ın milli çıkarları için tehdit oluşturacak” diye yazdı. ABD’nin Pensilvanya eyaletinden bir grup FETÖ’cü, geçen ocak ayı sonunda sessiz sedasız Yunanistan’a gelmişti. Atina ile Selanik’te en az 15 FETÖ’cü ile temasa geçen heyet, Yunan başkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret etmişti. Heyette “Kimse Yok Mu” derneğinin ABD’deki devamı sayılan “Embrace Relief” adlı örgütün üyeleri de yer alıyordu. Yunanistan’a 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçan FETÖ’cü sayısı 2 bin 200 civarında. Sadece 2017 yılında bin 827 FETÖ’cü Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu.
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