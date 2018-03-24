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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
24.03.2018 - 23:43, Son Güncelleme:

Atina üç FETÖ’cüye giriş izni vermedi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina üç FETÖ’cüye giriş izni vermedi

Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüleri örgütlemek amacıyla ABD’den gelen 3 kişilik bir heyete ‘milli güvenlik’ nedenleriyle ülkeye giriş izni verilmedi.

Adları açıklanmayan 3 FETÖ’cü ABD’ye dönmek zorunda kaldı. Yunan Kathimerini gazetesine göre, Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüler için altyapı oluşturmak amacıyla, Türk asıllı ABD vatandaşı 3 kişi geçen pazartesi günü Atina Elefterios Venizelos Havalimanı’na geldi. 3 FETÖ’cü, Yunan polisine “sivil toplum örgütü üyeleri” ve “Yunanistan’da gayrimenkul satın almakla ilgilenen emlak şirketi personeli” olduklarını söylediler. Kathimerini gazetesi, söz konusu 3 kişinin, Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüler için kalacak ev bulmak gibi yardımlar sağlamak amacıyla Atina’ya geldiklerini belirtti. Havalimanındaki sorgulamalarında FETÖ’cü olduklarını kabul eden 3 kişi, Yunanistan’a girmelerine izin verilmeyince, geçen salı günü ABD’ye döndü.

GEREKÇE MİLLİ GÜVENLİK

Kathimerini gazetesi, “Yunan hükümeti yetkililerine göre FETÖ’cülerin ülkede örgütlü bir ağ kurmaları, Yunanistan’ın milli çıkarları için tehdit oluşturacak” diye yazdı. ABD’nin Pensilvanya eyaletinden bir grup FETÖ’cü, geçen ocak ayı sonunda sessiz sedasız Yunanistan’a gelmişti. Atina ile Selanik’te en az 15 FETÖ’cü ile temasa geçen heyet, Yunan başkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret etmişti. Heyette “Kimse Yok Mu” derneğinin ABD’deki devamı sayılan “Embrace Relief” adlı örgütün üyeleri de yer alıyordu. Yunanistan’a 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçan FETÖ’cü sayısı 2 bin 200 civarında. Sadece 2017 yılında bin 827 FETÖ’cü Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu.

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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