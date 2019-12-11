Atina mutabakatı BM’ye şikâyet etti

Muhtıra ile ilgili görüşlerini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı (ABD) Kelly Kraft’a gönderilen iki ayrı mektupla bildiren Yunanistan şu iddialarda bulundu:

“Türkiye ile Libya’nın kıyı şeritleri komşu değildir. Muhtıra, Yunan adalarının kıta sahanlığını ve Ekonomik Münhasır Bölgesi’ni gözardı etmektedir. Uluslararası hukukun ihlali sözkonusudur. Muhtıra, Libya Temsilciler Meclisi (UMH’ye karşı isyan yürüten Halife Hafter’in kontrolündeki) tarafından onaylanmamıştır. Bu muhtıra, Yunanistan için geçersizdir.”

KINAMA TALEBİ

Yunanistan’ın BM’den talepleri ise şöyle: “Muhtıra kınansın ve geçersiz olduğu ilan edilsin. Türkiye ve Libya’ya, Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal edecek herhangi bir eylemden kaçınmaları çağrısı yapılsın.”

AB’NİN DE GÜNDEMİNDE

Öte yandan söz konusu mutabakat muhtırası yarın AB Zirvesi’nin de gündeminde olacak. Konuya ilişkin AB tarafından hazırlanan ilk taslakta muhtıranın deniz hukukuyla uyumlu olmadığı ve üçüncü devletler açısından herhangi bir yasal sonuç doğurmayacağı vurgulanıyor. Bu vurgunun en dikkat çeken yanı ise taslak metne AB hukuk birimleri çalışmalarını tamamlamadan yansıtılmış olması. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin egemenliğinin ihlal edildiği belirtilen taslakta, bu iki ülkeyle tam dayanışma mesajı veriliyor.