Atina-Moskova hattında kriz
Yunanistan ile Rusya arasında ‘diplomat krizi’ patlak verdi. Yunanistan, Atina’da görevli iki Rus diplomatın sınır dışı edilmesini, iki diplomatın da ülkeye girişlerinin yasaklanmasını kararlaştırdı. Yunanistan’ın hamlesine Rusya’nın yanıtı ise gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Diplomaside mütekabiliyet kuralına göre hareket edeceğiz” dedi.
‘SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR’
Atina ile Üsküp arasında Makedonya’nın isim anlaşmazlığını çözen anlaşmaya karşı Yunanistan’da düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında Rus diplomatların bulunduğu iddia ediliyor. Yunan ERT1 kanalı, geçen hafta suçüstü yakalanarak tutuklanan Rus yetkililerin, Yunanistan’ın kuzeyinde, Aynoroz bölgesinde yaşayan aşırı milliyetçi manastır sakinleri ile vatandaşları Üsküp ile varılan anlaşmaya karşı ayaklanmak için kışkırttığını öne sürdü.
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